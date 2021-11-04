«Не выбирай вымирание»: динозавр выступил в зале Генеральной Ассамблеи ООН

Важная инициатива и очень крутой ролик, выпущенный в рамках новой кампании.

Организация Объединенных Наций инициировала кампанию «Не выбирай вымирание» (Don't Choose Extinction), и ее амбассадором стал динозавр Фрэнки. В честь этого было снято промо-видео в лучших традициях «Мира Юрского периода» (но очень миролюбивого). Это первый случай, когда в стенах Генеральной Ассамблеи ООН использовалась компьютерная графика.

Динозавр врывается на заседание и говорит собранию, что пора приниматься за конкретные действия, чтобы предотвратить гибель планеты и не пойти по стопам вымерших ящеров.

«У нас по крайней мере был астероид. А у вас какое оправдание?»

«У нас по крайней мере был астероид. А у вас какое оправдание?»

Исследование в рамках Программы развития ООН (ПРООН) показало, что мир тратит 423 миллиарда долларов в год только на субсидирование ископаемого топлива. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию от COVID-19 для каждого человека в мире, или в три раза превышает годовую сумму, необходимую для искоренения глобальной нищеты.