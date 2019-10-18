Неблагодарный тюлень укусил спасшего его мужчину: видео

Профессиональный каякер Науд Драйер (Naude Dreyer), живущий в Намибии, отправился вместе с другом на пляж в городе Уолфиш-Бей, но не успел зайти в воду: на песке отдыхали тюлени. Увидев людей, животные решили уйти подальше, а Науд, в свою очередь, обратил внимание на то, что на шее одного из тюленей было пластиковое кольцо. Очевидно, он случайно нанизал на себя мусор, попавший в воду.



Науд не понаслышке знает, как неразлагаемые отходы представляют большую проблему для представителей фауны: каякер постоянно видит тюленей и других животных, запутавшихся в сетях или ищущих себе пищу среди гор пластика. Он всегда старается помогать зверям. Такое же решение он принял и в этом случае: кольцо давило на шею зверя, и тюлень как минимум явно испытывал дискомфорт.

Зажав тюленя между ног и придерживая его голову, мужчина сумел снять кольцо с животного. Однако первая реакция освобожденного от хватки тюленя оказалась отнюдь не дружелюбной: испуганный зверь решил укусить человека, и ближайшим удобным местом был его пах.