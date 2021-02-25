Неизвестные дикие кошки: барханный кот

В разных странах барханный кот живет в немного отличающихся условиях, приспосабливаясь к ним, но его основным ареалом считается именно пустыня – песчаные районы с незначительной растительностью, которая может служить домом для грызунов и другой потенциальной добычи. Так, в Марокко скрытного кота замечали в пустынях среди многолетних растений и акаций, в Иране его основной средой обитания считаются песчаные дюны с саксаулами и засушливые плоские равнины с небогатой растительностью. На Аравийском полуострове он встречается не только в песчаных районах, но и более «жестких» областях вроде гравийных равнин и лавовых плато, а также каменистых пустынь.

Барханный кот хорошо приспособлен к экстремальным условиям пустыни. Еще бы: ему приходиться выживать в районах, удаленных от воды, и переживать экстремальные перепады температур (жарким днем в пустыне температура может достигать 40° по Цельсию летом и опускаться до -25 ° зимними ночами).

Укрывается от всей этой негостеприимной среды наш котик в норах – там он спасается от жаркого солнца днем и заботится о потомстве. Эти кошачьи могут рыть норы и сами (у них прекрасные навыки копания), а могут занимать жилища других животных, например, норы лисиц или дикобразов. По свидетельствам ученых, в марокканской Сахаре эти кошки в норах не окапываются, а прячутся от солнца среди камней или в спасительной тени растений. Логично, что образ жизни у песчаных котов ночной, в крайнем случае – сумеречный: никому не захочется словить тепловой удар под белым солнцем пустыни.