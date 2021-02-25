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Неизвестные дикие кошки
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Неизвестные дикие кошки: барханный кот

National Geographic Россия
25 февраля 2021
Aardwolf6886.png
Фото: Aardwolf6886 / Flickr
Tambako The Jaguar3.jpg
Фото: Tambako The Jaguar / Flickr
Tambako The Jaguar2.jpg
Фото: Tambako The Jaguar / Flickr
Если бы Маленький принц у Экзюпери повстречался в пустыне не с лисицей, а с котом, этим котом точно оказался бы барханный. Вместе с брендом Boreal продолжаем рассказывать о малоизвестных кошачьих.

Увидев в пустыне миниатюрного котика (если вам удастся разглядеть его бледную шерсть среди песчаных барханов, конечно) – не обманывайтесь очаровательной внешностью и небольшими размерами, не пытайтесь спасти «потеряшку». Этот кроха – барханный, или песчаный кот, и по навыкам выживания он даст фору многим более крупным своим сородичам. И домашним его темперамент никак не назовешь – безжалостный хищник живет в суровых условиях среди раскаленных песков и не дает спуску никому, с кем может справиться. 

Барханный кот (Felis margarita) отличается самыми мелкими размерами среди диких малых кошек: длина его тела около 65—90 см (и почти половина из этого – хвост), высота в холке — 24-30 см; масса взрослых самцов — 2,1—3,4 кг, а самки и того мельче. Узнать песчаных кошек несложно: голова у них большая и широкая, немного приплюснутая, с пышными бакенбардами по бокам. Уши большие и широкие – в своей жизни этот хищник прежде всего полагается на слух. Глаза – янтарно-желтого цвета. Лапы у барханной кошки короткие и сильные. Стопы их покрывает жёсткая шерсть, которая защищает подушечки лап от ожогов горячим песком (и позволяет коту, словно невидимке, практически не оставлять следов на песчаном полотне). 

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Becker1999 Характерная черта барханного кота – кольцевидные темные отметины на его лапах.

Мех у барханной кошки густой и мягкий, спасающий зверя от низких ночных температур. Окрас покровительственный, варьирует от песчаного до светло-серого и идеально маскирует этого хищника среди барханов и каменистых полупустынь. На спине и хвосте имеются более тёмные, серо-коричневые полосы, которые однако часто сливаются с общим тоном меха. Кончик хвоста черноватый или чёрный. В Средней Азии зимой у барханной кошки появляется более густая зимняя шубка тускло-песчаного цвета с серым налётом.

Вид распространен в Северной Африке, на Аравийском полуострове, в Юго-Западной и Центральной Азии. Обитает в полупустынях, песчаных и каменистых пустынях с кустарниками. 

В разных странах барханный кот живет в немного отличающихся условиях, приспосабливаясь к ним, но его основным ареалом считается именно пустыня – песчаные районы с незначительной растительностью, которая может служить домом для грызунов и другой потенциальной добычи. Так, в Марокко скрытного кота замечали в пустынях среди многолетних растений и акаций, в Иране его основной средой обитания считаются песчаные дюны с саксаулами и засушливые плоские равнины с небогатой растительностью. На Аравийском полуострове он встречается не только в песчаных районах, но и более «жестких» областях вроде гравийных равнин и лавовых плато, а также каменистых пустынь.

Барханный кот хорошо приспособлен к экстремальным условиям пустыни. Еще бы: ему приходиться выживать в районах, удаленных от воды, и переживать экстремальные перепады температур (жарким днем в пустыне температура может достигать 40° по Цельсию летом и опускаться до -25 ° зимними ночами).

Укрывается от всей этой негостеприимной среды наш котик в норах – там он спасается от жаркого солнца днем и заботится о потомстве. Эти кошачьи могут рыть норы и сами (у них прекрасные навыки копания), а могут занимать жилища других животных, например, норы лисиц или дикобразов. По свидетельствам ученых, в марокканской Сахаре эти кошки в норах не окапываются, а прячутся от солнца среди камней или в спасительной тени растений. Логично, что образ жизни у песчаных котов ночной, в крайнем случае – сумеречный: никому не захочется словить тепловой удар под белым солнцем пустыни. 

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Charles Barilleaux / Flickr

Барханные коты, как и многие другие кошки – одиночки, и встречаются только для спаривания. В помете рождается от двух до пяти котят. 

В возрасте двух недель котята открывают глаза, а уже через пять недель после рождения могут принимать участие в охоте. К восьмому месяцу жизни они становятся практически независимыми, а половая зрелость наступает к 14-му месяцу. Что касается продолжительности жизни — в неволе эти хищники могут доживать до 13-ти лет. А вот в диких условиях обитания проследить продолжительность жизни и определить численность популяции барханных кошек не представляется возможным — это обусловлено особенностями местности и скрытным образом жизни животных. Именно поэтому численность популяции до сих пор точно не установлена, однако барханный кот является охраняемым видом, хоть вымирание ему и не грозит – Международный Союз Охраны Природы относит вид к вызывающим наименьшие опасения. 

Охотятся барханные кошки на все, что маленькое и движется (а все, что замирает в испуге – находят и охотятся). В первую очередь это различные пустынные грызуны – песчанки, тушканчики, каирские мыши, капские зайцы и иже с ними. Иногда ловко ловят разных мелких птах – жаворонков и прочих. Разнообразие в их меню вносят обитающие в пустынях рептилии – эти коты отважно сражаются с рогатыми гадюками, агрессивными варанами, гекконами и шипохвостами – и побеждают! В голодные времена ужином могут послужить и насекомые. 

Песчаные кошки умеют очень быстро копать, чтобы добраться до прячущихся под землей животных. Слишком крупную добычу (такому крохе много не нужно, чтобы наесться) кошки присыпают песком и позже возвращаются к этому месту, чтобы повторить трапезу. Как и многие жители пустыни, эти кошачьи могут долгое время обходиться без питьевой воды, утоляя свою жажду влагой, полученной за счет добычи. 

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Фото: Charles Barilleaux / Flickr
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Фото: Christopher Judd / Flickr
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Фото: zoofanatic / Flickr
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Фото: Юрий Котюков

Если у вашей кошки независимый и подчас даже агрессивный нрав, и она запросто пойдет на врага крупнее себя (например, ваши ноги или незнакомца), хотя сама внушительными размерами не отличается – можете считать, что живете с альтернативной версией барханного кота (которых самих по себе заводить в качестве домашних животных категорически не рекомендуется). А чтобы удовлетворить у своих котов «зов предков», вы можете сделать их рацион максимально приближенным к древней палеодиете диких кошачьих, на основе которой создаются корма Boreal.

Конечно, в их составе вряд ли найдешь пустынных рептилий и всяких африканских грызунов, которыми питаются песчаные кошки, зато источником протеина служит мясо индейки, курицы и дикой форели. А еще туда добавляют целую россыпь трав и ягод, в том числе чернику и клюкву, которые улучшают вкусовые характеристики корма в дополнение к своим антиоксидантным и прочим полезным для здоровья свойствам. Бореальные корма для кошек также содержат органический биодоступный цинк. И подойдут они для кошек всех пород и возрастов. Всю линейку кормов можно посмотреть здесь.

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