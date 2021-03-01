Неизвестные дикие кошки: черноногая кошка
Смотря на фото выше, вы можете подумать, что с него на вас глядит обычная домашняя кошка. Но не торопитесь с выводами, потому что на самом деле перед вами черноногая кошка — свирепая хищница африканских саванн и полупустынь, известная также под кличками «прожорливый дьявол» и «тигр термитников». Так что не судите по обложке!
Максимальная длина черноногих кошек (Felis nigripes) – 43 см, притом самцы крупнее самок. На хвост приходится еще около 20 см; средняя масса животных — 1,6 кг. С этими параметрами черноногая – самая маленькая среди африканских представителей кошачьих, а в мире она делит первое место с ржавой кошкой (Prionailurus rubiginosus), имеющей похожие размеры. Несмотря на имя, лапы у черноногих кошек не такие уж черные.
Она весит меньше двух килограммов, но заслужила прозвище «тигр термитников» – потому что живет в заброшенных термитниках, а повадками и агрессивностью напоминает тигра. Если ей угрожают, малышка тут же переходит в атаку: может даже вцепиться в морду шакалу, который намного крупнее ее.
Кошка населяет очень ограниченный ареал на юге Африки: она предпочитает сухие открытые саванны, зеленые пастбища и полупустыни. Помимо заброшенных термитников она может занимать покинутые норы долгоногов. Там она часто воспитывает потомство — котята становятся самостоятельными через 3–4 месяца, но остаются в пределах досягаемости своей матери в течение длительного периода. Век черноногих кошек недолог — в дикой природе они живут 5-7 лет.
Ведя скрытный образ жизни, черноногая кошка почти не попадается на глаза человеку, поэтому точная численность популяции неизвестна. Международный союз охраны животных (IUCN) относит черноногих кошек с уязвимым видам и отмечает, что численность популяции составляет менее 10 тысяч особей — и постоянно сокращается.
Исследователи, которые следили за черноногими кошками с помощью GPS-ошейников, фотоловушек и простого наблюдения, выяснили, что эта хищница — безжалостная убийца. В среднем за одну ночь миниатюрная кошка лишает жизни 14 мелких животных — это могут быть млекопитающие, амфибии и рептилии, птицы и беспозвоночные. Такая кровожадность объясняется ее потребностями: в сутки ей необходимо съесть не менее 250 г пищи, что составляет одной пятой от ее собственной массы. Местные легенды гласят, что черноногая кошка может убить и жирафа, если перекусит его яремную вену. Подвергая этот факт сомнению, ученые признают, что легенда отдает дань умениям и агрессии крохотного охотника.
И хотя миниатюрная черноногая кошка может быть похожа на домашнюю питомицу, от простой кошки она (как и другие малые дикие кошачьи) отличается в первую очередь тем, что постоянно на ногах. Например, черноногая кошка каждую ночь проходит километров по тридцать. В отличие от какого-нибудь вальяжного барсика, ей разлеживаться некогда – даже на одном месте оставаться она себе позволить не может.
Изучая перемещение и место обитания 17 черноногих кошек с помощью радио-ошейников в течение года, исследователи выяснили, что территория самцов обычно составляет 16,1–20,7 км², а у самок вдвое меньше — 8,6–10 км². При этом территории самцов и самок пересекались на 60–67%.
В общем, даже если ваша кошка выглядит совсем как черноногая, радуйтесь, что она ей не является. Но любой домашней кошке полезен рацион, максимально приближенный к естественному питанию животных в дикой первобытной природе — ведь дикие кошки в доисторические времена (как и современные дикие кошачьи в естественных условиях) не имели лишнего веса, были активны и выносливы. Канадские корма Boreal — это продукты, как будто только что доставленные на машине времени прямиком из Каменного века. Вместе с ними вы сохраните для своей кошки частичку первозданной дикости — прямо в ее миске.