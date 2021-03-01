Неизвестные дикие кошки: черноногая кошка

Смотря на фото выше, вы можете подумать, что с него на вас глядит обычная домашняя кошка. Но не торопитесь с выводами, потому что на самом деле перед вами черноногая кошка — свирепая хищница африканских саванн и полупустынь, известная также под кличками «прожорливый дьявол» и «тигр термитников». Так что не судите по обложке!

Максимальная длина черноногих кошек (Felis nigripes) – 43 см, притом самцы крупнее самок. На хвост приходится еще около 20 см; средняя масса животных — 1,6 кг. С этими параметрами черноногая – самая маленькая среди африканских представителей кошачьих, а в мире она делит первое место с ржавой кошкой (Prionailurus rubiginosus), имеющей похожие размеры. Несмотря на имя, лапы у черноногих кошек не такие уж черные.