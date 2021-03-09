Неизвестные дикие кошки: кот-рыболов

Есть такой стереотип о кошках: они не любят купаться, плавать и вообще воды остерегаются. Его с переменным успехом опровергают как и наши домашние кошки (бывают экземпляры, которые совсем не прочь принять теплую ванну), так и дикие — например, ягуары, которые в туче брызг могут одолеть целого аллигатора. Однако уж если кто из кошачьих и чувствует себя в водоемах как рыба в воде, так это кошка-рыболов (Prionailurus viverrinus) — не зря ей дали такое говорящее название. Также кошку-рыболова называют виверровой кошкой (очень уж она схожа с представителями одноименного семейства), или крапчатой кошкой.
Кошка-рыболов является близким родственником дальневосточным диким котам, однако превосходит их по размерам. Длина тела крапчатых кошек колеблется от 96 до 119 см, высота в холке — от 38 до 40 см. Взрослые коты достигают веса в 11-15 кг, а самки весят меньше — около 7 кг.
Это очень сильный и ловкий хищник с короткой и широкой мордой и маленькими ушками (позади которых, как и у всех кошачьих, кроме ягуарунди, есть белые отметины). Окрас серовато-коричневый с черными расплывчатыми пятнами. Лапы довольно короткие, как и хвост, который утолщается у основания. Челюсть у этих кошек сильная и круглая (еще бы — попробуйте удержать трепыхающуюся рыбу в зубах и не упустить желанную добычу) и чем-то напоминает челюсть питбуля.
Несложно догадаться, что основной составляющей рациона этой кошки является рыба (около 76%). Чтобы ее добыть, крапчатая кошка может проплыть большое расстояние по воде или даже под водой. Уже в возрасте двух месяцев котята этого вида начинают играть в воде и пробовать рыбу, но все еще продолжают питаться молоком матери. Полный переход на твердую пищу у них происходит только через шесть месяцев.
Помимо рыбы, эти ночные хищники питаются птицей, насекомыми, мелкими грызунами, а также моллюсками и рептилиями, не брезгуют и падалью. Ко всему прочему, они способны поймать и более крупную добычу вроде детеныша аксиса (небольшой олень) или домашнего животного.
Кошка-рыболов по своему размеру примерно в два раза крупнее домашней, что делает ее крупнейшей из рода восточных кошек.
Однако сейчас кошка-рыболов находится под угрозой. Из четырех континентов, где водятся дикие кошки, самые серьезные потери может понести Азия. Здесь обитает больше всего видов малых кошек (14), здесь о них меньше всего знают, и здесь же им грозит главная опасность. Значительная часть территории Юго-Восточной Азии подверглась урбанизации или покрылась бескрайними плантациями масличной пальмы (с 2000 года производство пальмового масла в мире выросло вдвое). Это имело катастрофические последствия для суматранской кошки и кошки-рыболова – двух видов, которым для выживания нужны болотистые низины.
Однако сообразительная кошка-рыболов хоть и обитательница болот, но способна выжить везде, где можно отыскать рыбу. Однажды камеры наблюдения в центре Коломбо (Шри-Ланка) сняли, как кошка-рыболов вытащила карпа из пруда перед офисным центром. «Все мы были поражены, – вспоминает Анья Ратнайака, ведущий исследователь проекта Urban Fishing Cat Conservation Project. – Там поблизости нет ничего, похожего на привычное им болото».
Этот вид, занесенный в Красный список Международного союза охраны природы как «уязвимый», с высокой вероятностью может оказаться под угрозой исчезновения, если не улучшатся обстоятельства, угрожающие его выживанию и воспроизводству.
Основная угроза на всем его ареале в Южной Азии, по-видимому, заключается в утрате и фрагментации среды обитания из-за антропогенной деятельности — урбанизации, индустриализации, сельского хозяйства и аквакультуры (креветочные фермы), тогда как в Юго-Восточной Азии главной угрозой является истребление этих кошек браконьерами. В 2015 году в результате исследования ученые сообщили о 84% смертности кошек-рыболовов, которые носили радиоошейники в течение периода исследования. Из 16 кошачьих, на которых надели ошейники, троих не удалось обнаружить — они могли либо уйти слишком далеко, либо погибнуть. Из оставшихся 13 только двое пережили почти трехлетний период исследования; пятеро стали жертвами браконьерства, а шестеро умерли по неизвестным причинам.
Это исследование продемонстрировало, что защита ресурсов, таких как еда и места дневного отдыха, и сокращение браконьерства может обеспечить сохранение кошек-рыболовов в сельскохозяйственных районах, измененных человеком.
Если ваша кошка так любит рыбу, что вы удивляетесь, не в родстве ли она с этими рыболовами, то корм Boreal, основанный на палеодиете диких предков кошачьих, придется ей по вкусу. Палеодиета — это так называемая «диета Каменного века», и в нее входят только те продукты, которыми питались кошки, только-только оценивающие древних людей как будущих друзей и спутников. Например, в линейке кормов есть рацион с тремя видами рыбы сразу! Это беззерновой корм на основе дикого атлантического лосося, сельди и сига. Это ежедневный рацион, который поможет поддержать оптимальный вес вашей кошки, а также подойдёт в качестве гипоаллергенной диеты.