Неизвестные дикие кошки: кот-рыболов

Есть такой стереотип о кошках: они не любят купаться, плавать и вообще воды остерегаются. Его с переменным успехом опровергают как и наши домашние кошки (бывают экземпляры, которые совсем не прочь принять теплую ванну), так и дикие — например, ягуары, которые в туче брызг могут одолеть целого аллигатора. Однако уж если кто из кошачьих и чувствует себя в водоемах как рыба в воде, так это кошка-рыболов (Prionailurus viverrinus) — не зря ей дали такое говорящее название. Также кошку-рыболова называют виверровой кошкой (очень уж она схожа с представителями одноименного семейства), или крапчатой кошкой.

Кошка-рыболов является близким родственником дальневосточным диким котам, однако превосходит их по размерам. Длина тела крапчатых кошек колеблется от 96 до 119 см, высота в холке — от 38 до 40 см. Взрослые коты достигают веса в 11-15 кг, а самки весят меньше — около 7 кг.

Это очень сильный и ловкий хищник с короткой и широкой мордой и маленькими ушками (позади которых, как и у всех кошачьих, кроме ягуарунди, есть белые отметины). Окрас серовато-коричневый с черными расплывчатыми пятнами. Лапы довольно короткие, как и хвост, который утолщается у основания. Челюсть у этих кошек сильная и круглая (еще бы — попробуйте удержать трепыхающуюся рыбу в зубах и не упустить желанную добычу) и чем-то напоминает челюсть питбуля.