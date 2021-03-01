Неизвестные дикие кошки: маргай

Кто это практически вертикально гуляет по деревьям в тропических лесах, презирая всяческие законы физики? Это маргай, миниатюрный хищник, обладающий невероятной ловкостью, скрытностью и другими необходимыми навыками для охотника, выживающего на территории с более крупными соперниками.
Длиннохвостые кошки, которых также зовут маргаи, (Felis wiedii, Leopardus Wiedii) обитают во влажных густых вечнозеленых лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Эти дикие кошачьи сравнительно небольших размеров: их вес колеблется от трех до восьми кг, а длина тела составляет 60–80 см (и это без учета такого же длинного хвоста). Длиннохвостые кошки похожи на оцелотов (ближайших их сородичей), но значительно меньше их по размерам. По данным Международного Союза Охраны Природы, вид близок к уязвимому положению, и популяция продолжает сокращаться.
Охотятся маргаи по ночам и в сумерках, в дневное время их практически невозможно увидеть. Их меню состоит в основном из наземных и мелких млекопитающих, хотя в некоторых районах пищей нередко служат птицы и рептилии. Ловят маргаи и млекопитающих более крупных – это белки, кролики, необычные грызуны агути и маленькие обезьяны (хотя их длиннохвостые кошки ловят реже). В среднем размер добычи составляет около 250 граммов. Хотя маргай очень ловко лазает по деревьям, он вовсе не ведет древесный образ жизни, как о нем думали раньше – охотиться предпочитает на земле.
Ученые выяснили, что маргай – довольно хитрый охотник. Эти кошки научились подражать голосам пегих тамаринов (Saguinus bicolor), чтобы заставить этих обезьян спуститься с деревьев и попытать счастья в охоте на них. Такую тактику заметили однажды биологи, наблюдая, как длиннохвостая кошка охотится на группу из восьми тамаринов.
К дереву, на котором кормились эти обезьяны, приблизилась дикая кошка и начала издавать звуки, подобные крикам детенышей тамаринов. Услышав «плач» молодого тамарина, обезьяны спустились с дерева, и в тот же момент на них попыталась напасть длиннохвостая кошка. Тогда хищнице не удалось поймать обезьян, однако ученым стало известно о новой тактике ее охоты.
Лодыжки у маргаев вращаются на 180°, что позволяет им бегать вниз по деревьям, подобно белкам.
Маргаи, как и большинство взрослых диких кошек, – животные-одиночки, которые сходятся исключительно ради спаривания. Раз в 32-36 дней у самок случается течка, и тогда-то являются самцы — а после в течение пары дней идет многократное спаривание. Через два с половиной месяца у самки рождается котенок, реже — два.
Около года спустя отпрыск уходит, чтобы вести собственную жизнь независимого одиночки. Низкая рождаемость не очень-то помогает сохранению вида. Поэтому в большинстве стран продажа маргаев как домашних питомцев и охота на них ради шкур с красивым пятнистым узором запрещены.
Маргаи вынуждены соседствовать со многими кошачьими сородичами на своей территории. Так, в Суринаме фиксировали представителей сразу пяти видов кошачьих, живущих в одном дождевом лесу: ягуара, пуму, оцелота, маргая и ягуарунди. Им удается, живя бок о бок, делить пространство и время: например, ягуарунди охотится днем и на земле, а длиннохвостый маргай активен ночью и много времени проводит на деревьях.
Девиз «Движение – жизнь» (а также знаменитое выражение «Хочешь жить – умей вертеться») на все сто процентов подходит диким малым кошкам, которые могут пройти десяток километров за одну ночь в поисках добычи, партнера или безопасного убежища. Правдив он и для домашних кошек, которым не стоит забывать о своих диких корнях, чтобы не превратиться в пухлую подушечку на диване. С кормами бренда Boreal, созданными на основе палеодиеты Каменного века, когда кошки и люди только начинали присматриваться друг к другу, в миске вашей кошки всегда будет частичка первозданной дикости. Так что энергии на войну с роботом-пылесосом, на изучение всех углов квартиры и на завоевание самого уютного уголка кровати ей будет не занимать!
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