Неизвестные дикие кошки: маргай

Маргаи вынуждены соседствовать со многими кошачьими сородичами на своей территории. Так, в Суринаме фиксировали представителей сразу пяти видов кошачьих, живущих в одном дождевом лесу: ягуара, пуму, оцелота, маргая и ягуарунди. Им удается, живя бок о бок, делить пространство и время: например, ягуарунди охотится днем и на земле, а длиннохвостый маргай активен ночью и много времени проводит на деревьях.

Девиз «Движение – жизнь» (а также знаменитое выражение «Хочешь жить – умей вертеться») на все сто процентов подходит диким малым кошкам, которые могут пройти десяток километров за одну ночь в поисках добычи, партнера или безопасного убежища. Правдив он и для домашних кошек, которым не стоит забывать о своих диких корнях, чтобы не превратиться в пухлую подушечку на диване. С кормами бренда Boreal, созданными на основе палеодиеты Каменного века, когда кошки и люди только начинали присматриваться друг к другу, в миске вашей кошки всегда будет частичка первозданной дикости. Так что энергии на войну с роботом-пылесосом, на изучение всех углов квартиры и на завоевание самого уютного уголка кровати ей будет не занимать!

А для хищниц преклонного возраста (и просто вальяжных ленивых аристократов) в линейке Boreal, для которых жизнь в постоянном движении не так уж необходима, предусмотрен корм Boreal Functional с курицей для пожилых и малоактивных кошек всех пород. Создатели скорректировали в нем количество белка, жира и клетчатки, чтобы корм лучше подходил для стареющих и малоподвижных кошек. Специальные добавки помогут решить проблемы с зубным налётом, комками шерсти в пищеварительном тракте, а также поддержат здоровье мочевыводящих путей и суставов. А чечевица и гречиха, находящиеся в составе, успешно заменяют злаковые культуры. Подробнее о корме можно узнать на сайте Boreal.