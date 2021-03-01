Неизвестные дикие кошки: ягуарунди

Услышав слово «ягуарунди», большинство из нас представит себе кого-то, похожего на ягуара — мощного, пятнистого и бесстрашного. И будут неправы — с королем дождевых тропических лесов ягуарунди имеет мало общего, хотя часто они обитают в одних и тех же местах.

Ягуарунди (Puma yagouaroundi) — это дикая малая кошка из рода пум, и никаких пятен у нее нет и в помине. Напротив — мех хищницы однотонный, чтобы днем можно было вернее сливаться с землей и древесной корой, выслеживая добычу. Расцветка этой кошки может быть двух разных мастей — или ярко-рыжей, или сероватой и темно-бурой, доходящей до почти черного оттенка. Между прочим, у ягуарунди нет белых пятен на тыльной стороне ушей — хотя вы их найдете и у тигра, и у леопарда, и у оцелотов и других малых кошек.

Длина тела ягуарунди 55 — 77 см, хвостом эти кошки могут гордиться — он один достигает 60 см. Высота в холке около 25-35 см, вес варьируется в пределах 4,5-9 кг.