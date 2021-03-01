Неизвестные дикие кошки: ягуарунди

Услышав слово «ягуарунди», большинство из нас представит себе кого-то, похожего на ягуара — мощного, пятнистого и бесстрашного. И будут неправы — с королем дождевых тропических лесов ягуарунди имеет мало общего, хотя часто они обитают в одних и тех же местах.
Ягуарунди (Puma yagouaroundi) — это дикая малая кошка из рода пум, и никаких пятен у нее нет и в помине. Напротив — мех хищницы однотонный, чтобы днем можно было вернее сливаться с землей и древесной корой, выслеживая добычу. Расцветка этой кошки может быть двух разных мастей — или ярко-рыжей, или сероватой и темно-бурой, доходящей до почти черного оттенка. Между прочим, у ягуарунди нет белых пятен на тыльной стороне ушей — хотя вы их найдете и у тигра, и у леопарда, и у оцелотов и других малых кошек.
Длина тела ягуарунди 55 — 77 см, хвостом эти кошки могут гордиться — он один достигает 60 см. Высота в холке около 25-35 см, вес варьируется в пределах 4,5-9 кг.
Если попытаться описать ягуарунди, можно сравнить ее с фоссами — зубастыми кошкообразными из семейства виверровых. Но если вы не знаете, кто такая фосса (неужели не смотрели «Мадагаскар»?), то представьте кого-нибудь из рода куньих — выдру или куницу, и добавьте ей кошачьих черт. Получится ягуарунди во плоти — небольшая (по сравнению с остальным телом) плоская голова, большой нос и внимательный взгляд желтых глаз, мощное приземистое и гибкое туловище на коротких лапах, невероятно длинный хвост. Шерсть у них короткая и не слишком ценная (к счастью ягуарунди).
Кстати, в переводе с немецкого название этой кошки как раз означает «кошка-ласка», а южно-американские племена индейцев называют ягуарунди не иначе, как «водный ягуар».
Ягуарунди обитает почти на всей территории Южной Америки, за исключением западной горной местности и самого юга континента. Ареал охватывает и Центральную Америку. Они обосновались на побережье Мексики, в саваннах и колючих зарослях Перу и Парагвая, в дождевых лесах Бразилии, заповедных джунглях Коста-Рики и других странах. Ареал у этих гибких и ловких кошек очень обширен — благодаря освоенной ими территории численность хищников глобально тоже остается высокой, поэтому ягуарунди не считаются не вымирающим видом, ни даже уязвимым или находящимся под угрозой видом, хотя в некоторых областях их становится все меньше.
Ягуарунди предпочитают селиться в густых лесах и заболоченных районах близ рек, озер и ручьев. Особенности строения тела позволяют кошкам с лёгкостью пробираться среди густой травы и переплетения ветвей.
Одна из необычных особенностей ягуарунди — их вокализация. Кошки очень «разговорчивы», особенно во время брачного периода — они рычат, урчат, мурлыкают и рявкают, а их зов похож на щебет какой-то птицы. Убедиться в этом вы можете, прослушав запись вокализации ягуарунди, сделанную в далеком 1997 году.
Ягуарунди являются оппортунистическими хищниками. Говоря простым языком, они едят все, что могут одолеть, и все, чего много водится в их месте обитания. Например, в меню этих хищников входят разные млекопитающие, птицы, рептилии (ящерицы, в том числе игуаны), амфибии и рыба. Взрослые ягуарунди ловят и довольно крупных для них животных — опоссумов и броненосцев. Излюбленная пища кошек на равнинах и в лесах — флоридские кролики, камышовые хомячки, в горах – кавии (дикие предки морских свинок) и шиншиллы. В качестве полезных добавок могут полакомиться фруктами и насекомыми. Охотятся ягуарунди в одиночку.
Хотя ягуарунди вынуждены делить свое место обитания сразу с несколькими видами других диких кошек — ягуарами, пумами, длиннохвостыми маргаями — им удается избегать конкуренции. Ягуарунди делают это благодаря своему дневному образу жизни — согласно исследованиям, пик их активности приходится на 11 часов утра, тогда как в основном кошачьи охотятся и гуляют по ночам. Также ягуарунди ведут наземный образ жизни, по деревьям они лазать хоть и умеют, но делают это неохотно и предпочитают сновать между стволов и корней, припадая к земле и таясь в засаде в кустах.
И хотя ягуарунди меньше ягуара, сердце у нее такое же дикое. Древние индейцы когда-то успешно приручали этих кошек (они дружелюбны в юном возрасте) и использовали для ловли вредителей, однако повзрослев, ягуарунди безжалостно уничтожали целые птичники и вообще всю доступную им домашнюю живность. Поэтому от идеи завести ягуарунди в качестве домашней мурки отказались.
Однако даже если дома у вас живет не ягуарунди, а вполне себе обычная кошка, верно одно: ей все равно полезен рацион, основанный на питании ее древних диких предков — тех самых кошек, которые гуляли сами по себе и только начинали жить бок о бок с человеком, охотником и собирателем, до появления сельского хозяйства. Корма Boreal Pet Food — яркий пример именно такой палеодиеты. Бренд, появившийся в Канаде, основан на рационе диких кошек, и в него входят такие ингредиенты родом с севера, как свежее и высушенное мясо индейки, ягнёнка и курицы, канадский лосось и свежая сельдь, нежная белая северная фасоль, таёжная черника и клюква, хрустящие сочные яблоки от местных фермеров и витаминный шпинат. Производитель не использует продукты с ГМО, искусственные антиоксиданты, консерванты, красители и усилители вкуса.
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