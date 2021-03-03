Тест: угадай дикую кошку по пятнам, лапам и хвостам

Уши, лапы и хвост – вот мои документы! Сможете опознать?

В честь Всемирного дня кошек мы вместе с компанией Boreal решили проверить, как хорошо вы знаете диких кошек – крупных и не очень. Продукты Boreal – это палеодиета (или диета Каменного века) для собак и кошек из тех ингредиентов, которые в дикой природе встречаются в естественной среде обитания волков и лесных котов. В кормах компании – свежее и высушенное мясо индейки, ягнёнка и курицы, канадский лосось и свежая сельдь, нежная белая северная фасоль, таёжная черника и клюква, хрустящие сочные яблоки от местных фермеров и витаминный шпинат. От полезных добавок вроде этих даже сама канадская рысь не отказалась бы. Кстати, сможете узнать рысь в этом тесте?