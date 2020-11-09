«Неизвестные герои науки»: проект, посвященный лабораторным животным
Историки науки любят рассуждать об исследовательских инструментах и их влиянии на рост научного знания. Телескопы, микроскопы, секвенаторы и синхрофазотроны — технике посвящено немало работ. Однако другие полноправные и незаменимые участники лабораторной жизни — животные — незаслуженно остаются в тени. Российский научный фонд (РНФ) решил рассказать о неизвестных героях науки – лабораторных животных, спасших миллионы человеческих жизней. Проект объединяет фото, видео и текстовые материалы и рассказывает о восьми животных, которые помогли ученым совершить прорывы в науке и медицине.
Проект создавался совместно с грантополучателями Фонда, съемки проходили в настоящих научных лабораториях. Ознакомиться с ним можно здесь (для того, чтобы опробовать все функции сайта, рекомендуем открывать его с компьютера).
По мнению Калифорнийской ассоциации биомедицинских исследований, практически ни один прорыв в медицинской науке с начала XX века не мог бы произойти без участия животных. Прошедший под знаком пандемии 2020-й год подтвердил это в полной мере. Коровы подарили миру первые вакцины, помогли победить страшнейшее заболевание — оспу, а сегодня вырабатывают антитела против COVID-19.
Благодаря кроликам и мышам разработано и проверено на безопасность немало лекарств, например, от рака. Свои заслуги есть и у плодовых мушек, круглых червей, рыбок данио-рерио, а такие грызуны как голые землекопы могут дать биологам ключ к борьбе со старением.
Опыты с животными сейчас активно критикуются, но важно учесть, что человечество лишь недавно достигло высот в биотехнологии и компьютерных науках. Во многом как раз благодаря животным. Сегодня большинство экспериментов можно провести in vitro (в пробирке) на препаратах клеток, симулировать воздействие на организм новых терапевтических молекул в компьютерной программе и даже испытать какие-то лекарства на добровольцах-людях. Все это помогает задействовать минимум лабораторных животных, избавить их от ненужных страданий, но следует помнить — все равно без испытаний на живых организмах окончательного вывода по многим научным проблемам сделать невозможно.
«С каждым годом исследования с использованием лабораторных животных становятся все гуманнее, отменяются многие программы испытаний, но в большинстве случаев полностью от помощи братьев наших меньших мы отказаться не можем. Проект «Неизвестные герои науки» – своего рода наша благодарность маленьким героям. Рассказывая о них, мы поможем людям узнать, какой огромный вклад животные вносят в науку и нашу жизнь», – рассказал заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.