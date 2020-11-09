«Неизвестные герои науки»: проект, посвященный лабораторным животным

Историки науки любят рассуждать об исследовательских инструментах и их влиянии на рост научного знания. Телескопы, микроскопы, секвенаторы и синхрофазотроны — технике посвящено немало работ. Однако другие полноправные и незаменимые участники лабораторной жизни — животные — незаслуженно остаются в тени. Российский научный фонд (РНФ) решил рассказать о неизвестных героях науки – лабораторных животных, спасших миллионы человеческих жизней. Проект объединяет фото, видео и текстовые материалы и рассказывает о восьми животных, которые помогли ученым совершить прорывы в науке и медицине.

Проект создавался совместно с грантополучателями Фонда, съемки проходили в настоящих научных лабораториях. Ознакомиться с ним можно здесь (для того, чтобы опробовать все функции сайта, рекомендуем открывать его с компьютера).