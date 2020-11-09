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Природа

«Неизвестные герои науки»: проект, посвященный лабораторным животным

Пресс-служба РНФ
09 ноября 2020
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Пищеварительная и сердечно-сосудистая системы кроликов настолько похожи на человеческие, что эти животные – официальная «финишная» прямая для оценки эффективности лекарств, предназначенных для лечения проблем в этих системах. Если бы не кролики, мы не смогли бы разобраться, что происходит при атеросклерозе – основной причине смертности в развитых странах – и как его лечить. Кролики (а также морские свинки и обезьяны) «чувствительны» к этому заболеванию в отличие, например, от мышей.
Российский Научный Фонд представил мультимедийный проект, рассказывающий о роли лабораторных животных в науке. И она невероятно важна.

Историки науки любят рассуждать об исследовательских инструментах и их влиянии на рост научного знания. Телескопы, микроскопы, секвенаторы и синхрофазотроны — технике посвящено немало работ. Однако другие полноправные и незаменимые участники лабораторной жизни — животные — незаслуженно остаются в тени. Российский научный фонд (РНФ) решил рассказать о неизвестных героях науки – лабораторных животных, спасших миллионы человеческих жизней. Проект объединяет фото, видео и текстовые материалы и рассказывает о восьми животных, которые помогли ученым совершить прорывы в науке и медицине.

Проект создавался совместно с грантополучателями Фонда, съемки проходили в настоящих научных лабораториях. Ознакомиться с ним можно здесь (для того, чтобы опробовать все функции сайта, рекомендуем открывать его с компьютера). 

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По мнению Калифорнийской ассоциации биомедицинских исследований, практически ни один прорыв в медицинской науке с начала XX века не мог бы произойти без участия животных. Прошедший под знаком пандемии 2020-й год подтвердил это в полной мере. Коровы подарили миру первые вакцины, помогли победить страшнейшее заболевание — оспу, а сегодня вырабатывают антитела против COVID-19.

Благодаря кроликам и мышам разработано и проверено на безопасность немало лекарств, например, от рака. Свои заслуги есть и у плодовых мушек, круглых червей, рыбок данио-рерио, а такие грызуны как голые землекопы могут дать биологам ключ к борьбе со старением.

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Как и мушка-дрозофила, данио-рерио раскрывает причины развития разных болезней человека. Дело в том, что более 70% человеческих генов повторяются в геноме данио, а за разные заболевания человека ответственны порядка 80% общих генов. Известны случаи, когда рыбки спасали пациентов, находящихся в критических ситуациях. Например, недавно у одного пациента обнаружили редкое и сложное заболевание лимфатической системы. Эту болезнь вызывала мутация в генах, которую группа ученых смогла воспроизвести при помощи рыбок. Исследователи «прочитали» (секвенировали) этот ген, нашли «поломки», создали рыбок с такой мутацией и, убедившись в правильности своих выводов, подсказали врачам методы лечения.

Опыты с животными сейчас активно критикуются, но важно учесть, что человечество лишь недавно достигло высот в биотехнологии и компьютерных науках. Во многом как раз благодаря животным. Сегодня большинство экспериментов можно провести in vitro (в пробирке) на препаратах клеток, симулировать воздействие на организм новых терапевтических молекул в компьютерной программе и даже испытать какие-то лекарства на добровольцах-людях. Все это помогает задействовать минимум лабораторных животных, избавить их от ненужных страданий, но следует помнить — все равно без испытаний на живых организмах окончательного вывода по многим научным проблемам сделать невозможно.

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У коровы – 22 тысячи генов. Изучая ее геном, ученым удалось обнаружить большое количество генов, отвечающих за работу иммунитета. Сегодня коровам прививают гены иммунной системы человека, чтобы создать антитела против коронавируса.

«С каждым годом исследования с использованием лабораторных животных становятся все гуманнее, отменяются многие программы испытаний, но в большинстве случаев полностью от помощи братьев наших меньших мы отказаться не можем. Проект «Неизвестные герои науки» – своего рода наша благодарность маленьким героям. Рассказывая о них, мы поможем людям узнать, какой огромный вклад животные вносят в науку и нашу жизнь», – рассказал заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.

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