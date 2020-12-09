Некоторые острова увеличиваются в размерах на фоне поднимающегося уровня моря

На протяжении одного лишь ХХ века глобальный уровень моря повысился на 17 сантиметров, и этот процесс не прекращается и в ХХI столетии. На фоне изменения климата низколежащие острова кажутся особенно уязвимыми, однако ученые обнаружили странное явление, которое на первый взгляд противоречит логике — многие низкорасположенные рифовые острова, кажется, становятся все больше, вместо того, чтобы быть поглощенными поднимающимся океаном.
Чтобы выяснить причины этого процесса, геоморфолог Мюррей Форд и его коллеги исследовали остров Джех — один из 56 островов, составляющих атолл Аилинглапалап. Этот коралловый атолл входит в состав Маршалловых островов — республики низколежащих островов, которая считается одной из наиболее уязвимых стран на Земле из-за повышения уровня моря.
По словам Форда, прогнозы относительно Маршалловых островов основаны на предположении, что острова представляют собой геологически статические формы рельефа, которые просто утонут при повышении уровня моря.
Это предположение оказалось ошибочным. Проведенный в 2018 году анализ 30 коралловых атоллов в Тихом и Индийском океанах, включающих в общей сложности 709 островов, показал, что 88,6 процента островов были либо стабильными, либо увеличились в площади за последние десятилетия, и что ни один из атоллов не потерял в площади.
Форд и его коллеги изучили аэрофотоснимки и спутниковые фотографии острова Джех, а также собрали островные отложения и датировали образцы недавно сформированного массива суши.
Данные дистанционного зондирования показали, что площадь острова Джех увеличилась примерно на 13 процентов с 1943 года — с 2,02 км2 до 2,28 км2 в 2015 году. Более того, исследователи предполагают, что нынешний остров Джех раньше представлял собой группу из четырех отдельных массивов суши.
Образцы, собранные с острова, позволяют предположить, что новые части острова — это недавно образованный органический материал, произведенный рифом, в отличие от более старых отложений, переработанных в структуру острова.
Хотя исследователи говорят, что мы не можем точно знать, работает ли тот же процесс на других островах, результаты показывают, что рифовые системы со здоровыми режимами образования отложений могут расти, несмотря на повышение уровня моря.
«Коралловые рифы, окружающие эти острова, являются машинным отделением островного роста. Они производят отложения, которые вымываются на береговую линию острова. Здоровые коралловые рифы необходимы для продолжения этого процесса в будущем», — заключает Форд.
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