Некоторые острова увеличиваются в размерах на фоне поднимающегося уровня моря

Чтобы выяснить причины этого процесса, геоморфолог Мюррей Форд и его коллеги исследовали остров Джех — один из 56 островов, составляющих атолл Аилинглапалап. Этот коралловый атолл входит в состав Маршалловых островов — республики низколежащих островов, которая считается одной из наиболее уязвимых стран на Земле из-за повышения уровня моря.

По словам Форда, прогнозы относительно Маршалловых островов основаны на предположении, что острова представляют собой геологически статические формы рельефа, которые просто утонут при повышении уровня моря.

Это предположение оказалось ошибочным. Проведенный в 2018 году анализ 30 коралловых атоллов в Тихом и Индийском океанах, включающих в общей сложности 709 островов, показал, что 88,6 процента островов были либо стабильными, либо увеличились в площади за последние десятилетия, и что ни один из атоллов не потерял в площади.

Форд и его коллеги изучили аэрофотоснимки и спутниковые фотографии острова Джех, а также собрали островные отложения и датировали образцы недавно сформированного массива суши.