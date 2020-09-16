Некоторые животные быстрее стареют из-за изменений климата

Климатические условия меняются с беспрецедентной скоростью. Это как никогда раньше влияет на рыб, земноводных и рептилий — эктотермических животных, которые не могут генерировать собственное тепло. Из-за тепловых волн и повышения температуры перечисленные животные испытывают не только тепловой стресс и быстрее растут, но и быстрее стареют.

Рыбы, земноводные и рептилии — животные, известные как эктотермы, что означает, что они не могут контролировать свою внутреннюю температуру и регулируют ее в зависимости от температуры окружающей среды. Столкнувшись с повышением температуры, вызванным изменениями климата, эти животные поневоле сами будут «нагреваться», и это не обойдется без серьезных последствий.

Фактически, изменения окружающей среды уже влияют на них, как показали несколько исследований за последние несколько лет. Темпы роста эктотермических животных ускоряются при более высоких температурах, также они подвержены тепловому стрессу от экстремальных климатических явлений, таких как тепловые волны.

«Тепловые волны лишают животных их тепловых привычек до такой степени, что они даже достигают пределов их температурной толерантности. Чем дольше и чаще возникают волны тепла, тем сильнее они влияют на физиологию эктотермов», — говорит Херман Оризаола, исследователь Объединенного института для исследования биоразнообразия Университета Овьедо.

Вместе с международной группой ученых он рассмотрел в научной литературе другие эффекты повышения температуры на рыб, амфибий и рептилий. Авторы статьи, опубликованной в журнале Global Change Biology, предполагают, что изменение климата окажет влияние на скорость их старения.

Ученые связывают потпление с негативным воздействием на теломеры эктотермных животных. Теломеры (защитные «колпачки» на концах хромосом) обеспечивают стабильность и выполняют защитную функцию, но могут укорачиваться или теряться каждый раз при расщеплении клетки. Чем быстрее делится клетка и чем выше уровень окислительного стресса, тем быстрее разрушается длина теломер, которая взаимосвязана с продолжительностью жизни.