Некоторые животные Исландии «путешествуют» и живут в «ледниковых мышах».

Между исландскими вулканами, движимые порывами холодного ветра, медленно перекатываются «ледниковые мыши». Эти зеленые комочки, не превышающие 10 см в диаметре, вовсе не живые существа. Они формируются из сгустков пыли и органических остатков, на которых с течением времени нарастает мох.

Казалось бы, ничего особенного в «мышах» нет, однако ученым удалось обнаружить в них целую экосистему. Так, в этих комочках живут и «путешествуют» шестиногие ногохвостки, крошечные тихоходки и черви нематоды. Во время исследования в одной такой «мыши» было найдено 73 ногохвостки, 200 тихоходок и 1000 нематод. Причем, все эти обитатели были разных возрастов, что говорило о существовании в небольшом «шарике» нескольких поколений.

Так чем же привлекает это необычное жилище стольких животных? Дело в том, что «ледниковые мыши» хорошо впитывают влагу, а значит, в них поддерживается постоянная влажность, которую так любят все обитатели этого «дома». И кроме того, слой мха обеспечивает более высокую, чем снаружи, температуру.

Исследовав несколько комочков, ученые заметили, что температура в них колебалась от 2 до 10 °C, тогда как снаружи температура была равна 0 °C. И к тому же, в каждой «мыши» содержалось около грамма воды, что более чем достаточно для того, чтобы её обитатели жили в постоянно увлажненной среде.

Интересно, что «ледниковые мыши» могут просуществовать несколько лет, после чего разваливаются, вынуждая животных искать новый дом.

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