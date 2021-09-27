Некоторые животные могут успешно выжить без полового размножения

Международная исследовательская группа во главе с учеными из Кёльнского университета впервые продемонстрировала, что животные могут выживать в течение очень длительных периодов времени без полового размножения. До сих пор это считалось маловероятным, если не невозможным.

Популяция почвенного клеща Oppiella nova полностью состоит из самок, и ученым было непонятно, как они размножаются. Согласно одной из версий, самцы клеща все же существуют, но каким-то образом скрываются от любопытных глаз геологов. Однако новое исследование показало, что это не так.

Обычно наличие двух родителей дает большое эволюционное преимущество. Наличие полов с двумя наборами хромосом у животных, включая человека, гарантирует, что наша генетика «смешивается», обеспечивая разнообразие.

Но такого «смешения» не происходит у организмов, которые размножаются бесполым путем. Две копии их генетической информации накапливают отдельные мутации, эволюционируя совершенно независимо. Это называется эффектом Мезельсона, который встречается только у видов, которые размножаются исключительно бесполым путем.