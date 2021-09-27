Некоторые животные могут успешно выжить без полового размножения

Международная исследовательская группа во главе с учеными из Кёльнского университета впервые продемонстрировала, что животные могут выживать в течение очень длительных периодов времени без полового размножения. До сих пор это считалось маловероятным, если не невозможным.
Популяция почвенного клеща Oppiella nova полностью состоит из самок, и ученым было непонятно, как они размножаются. Согласно одной из версий, самцы клеща все же существуют, но каким-то образом скрываются от любопытных глаз геологов. Однако новое исследование показало, что это не так.
Обычно наличие двух родителей дает большое эволюционное преимущество. Наличие полов с двумя наборами хромосом у животных, включая человека, гарантирует, что наша генетика «смешивается», обеспечивая разнообразие.
Но такого «смешения» не происходит у организмов, которые размножаются бесполым путем. Две копии их генетической информации накапливают отдельные мутации, эволюционируя совершенно независимо. Это называется эффектом Мезельсона, который встречается только у видов, которые размножаются исключительно бесполым путем.
Для своего исследования ученые собрали образцы из различных популяций Oppiella nova и близких, но воспроизводящихся половым путем клещей Oppiella subpectinata. Они секвенировали и проанализировали их генетическую информацию и получили определенные выводы.
По словам ученых, эти клещи имеют размер всего одну пятую миллиметра, и их трудно идентифицировать. Кроме того, для анализа данных генома потребовались компьютерные программы, специально разработанные для этой цели. В конечном итоге их усилия были вознаграждены: ученым удалось доказать эффект Мезельсона.
«Наши результаты ясно показывают, что O. nova размножается исключительно бесполым путем. Когда дело доходит до понимания того, как эволюция работает без секса, эти клещи могут преподнести один или два сюрприза. Результаты показывают: выживание вида без полового размножения довольно редко, но возможно», — говорит соавтор исследования Йенс Баст.
На следующем этапе команда поставила задачу понять, что делает этих клещей такими особенными.