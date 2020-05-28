Неловкий момент во время драки жирафов: видео

В национальном парке Замбези близ водопада Виктория в Зимбабве биолог сумела запечатлеть двух жирафов, которые готовились к драке, но так и не довели ее до конца: что-то пошло не так.

На видео жирафы кружат друг возле друга, пока один из них не начинает «бодать» головой противника, пытаясь повалить его с ног. В результате он слегка перестарался и поддел головой заднюю ногу соперника, выпрямляясь и задирая ее высоко в воздух. Его противник в это время невозмутимо прошел небольшой круг на трех ногах.

Анджела Фергюсон, которая снимала жирафов на камеру, сказала, что они не собирались устраивать полномасштабную драку: один из них сильно моложе другого и ведет себя довольно скромно, явно пытаясь избежать противостояния.