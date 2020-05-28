Неловкий момент во время драки жирафов: видео

В национальном парке Замбези близ водопада Виктория в Зимбабве биолог сумела запечатлеть двух жирафов, которые готовились к драке, но так и не довели ее до конца: что-то пошло не так.
На видео жирафы кружат друг возле друга, пока один из них не начинает «бодать» головой противника, пытаясь повалить его с ног. В результате он слегка перестарался и поддел головой заднюю ногу соперника, выпрямляясь и задирая ее высоко в воздух. Его противник в это время невозмутимо прошел небольшой круг на трех ногах.
Анджела Фергюсон, которая снимала жирафов на камеру, сказала, что они не собирались устраивать полномасштабную драку: один из них сильно моложе другого и ведет себя довольно скромно, явно пытаясь избежать противостояния.
И хотя эта драка так и не переросла в полноценное сражение, на самом деле жирафы бьются с соперниками очень опасным способом и используют при этом свою самую внушительную часть тела: шею. Жирафы устраивают поединки, чтобы завоевать симпатию самки или просто доказать свое господство на территории. Во время такого боя они со страшной силой бьют друг друга шеями, могут пустить в ход небольшие, но твердые рожки и острые копыта, которые при должной меткости могут раскроить череп нападающего хищника. Главная цель такой драки: повалить соперника с ног.
Выглядит это все довольно эффектно.
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