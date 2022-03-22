«Немая» жаба из Эквадора запела впервые за 100 лет

С момента открытия этого земноводного считалось, что оно не может издавать звуки.

Эквадорская жаба Rhinella festae, которая до последнего времени считалась «немой», умеет петь. Это удивительное открытие сделал биолог Хорхе Брито: он шел по лесу и услышал звук, который сначала принял за стрекот сверчка. Но оказалось, что его издавала жаба.

«Уникальная песня была записана впервые — и это удивительно, поскольку эквадорская жаба не должна петь», — сказал журналистам эквадорский биолог Диего Баталлас.

Амфибия, открытая 100 лет назад, обитает в горных эквадорских районах Кутуку и Кондор, простирающиеся через границу в амазонскую часть Перу. Жабу отличает коричневый окрас и выступающий нос, а ее длина составляет от 45 до 68 мм.

Rhinella festae считали «немой», поскольку она лишена голосового мешка: именно он позволяет большинству земноводных усиливать слышимость своих криков настолько, что они раздаются на расстояние до одного километра вокруг. Наполняясь воздухом, голосовые мешки раздуваются и служат резонаторами голосового аппарата.

«Тот факт, что Rhinella festae может петь без голосового мешка, делает этот вид уникальным», — отметил Баталлас.

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Биолог предположил, что эквадорская жаба специально научилась издавать именно слабые звуки в ходе эволюции, таким образом защищаясь от хищников. По мнению Баталласа, амфибии «не нуждались в том, чтобы их песня была слышна далеко».

Любопытно и то, что для большинства видов жаб кваканье — это часть брачного ритуала или предупреждение. Однако эквадорская жаба может издавать этот звук в качестве приветствия — он очень тонкий, практически неразличимый на фоне обычной тропической полифонии.

Всего в Эквадоре зарегистрировано 658 различных видов земноводных. 623 из них — жабы и лягушки, почти 60% из которых находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что ученые из Техасского университета в Эль-Пасо выявили явное сходство конголезской гигантской жабы (Sclerophrys channingi) с габонской гадюкой (Bitis gabonica). Специалисты выяснили, что жаба не только внешне похожа на гадюку, но и пытается подражать ее поведению, таким образом отпугивая хищников.