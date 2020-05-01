Необычайно большая озоновая дыра над Арктикой почти исчезла

В начале 2020 года слой озона над Арктикой уменьшился до самых низких величин за последние девять лет. Образовавшаяся озоновая дыра по размерам значительно уступала озоновой дыре над Антарктидой, однако конкретно для этого региона такое явление может считаться аномальным.
Теперь, согласно наблюдениям Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), мы можем вздохнуть с облегчением — озоновая дыра снова затянулась.
The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020
More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4
Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис отметила, что закрытие озоновой дыры не связано с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии коронавируса.
В 1987 году был подписан Монреальский протокол — глобальное соглашение о запрете производства соединений, разрушающих озоновый слой Земли. Документ был ратифицирован в 196 странах мира и считается самым эффективным международным соглашением в сфере охраны окружающей среды.
Согласно исследованию 2016 года, площадь озоновой дыры над Антарктидой уменьшилась с 2000 года более чем на 4 000 000 км2. Ежегодное восстановление озонового слоя составляет примерно 1-3%.
Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 000 000 случаев рака кожи к 2030 году.
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