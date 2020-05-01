Необычайно большая озоновая дыра над Арктикой почти исчезла

В начале 2020 года слой озона над Арктикой уменьшился до самых низких величин за последние девять лет. Образовавшаяся озоновая дыра по размерам значительно уступала озоновой дыре над Антарктидой, однако конкретно для этого региона такое явление может считаться аномальным.

Теперь, согласно наблюдениям Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), мы можем вздохнуть с облегчением — озоновая дыра снова затянулась.