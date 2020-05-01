Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Необычайно большая озоновая дыра над Арктикой почти исчезла

Михаил Сысоев
01 мая 2020
_-.jpg
Фото: NASA
На этот раз коронавирус ни при чем.

В начале 2020 года слой озона над Арктикой уменьшился до самых низких величин за последние девять лет. Образовавшаяся озоновая дыра по размерам значительно уступала озоновой дыре над Антарктидой, однако конкретно для этого региона такое явление может считаться аномальным.

Теперь, согласно наблюдениям Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), мы можем вздохнуть с облегчением — озоновая дыра снова затянулась.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис отметила, что закрытие озоновой дыры не связано с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии коронавируса.

«Истощение озонового слоя в Арктике в марте нынешнего года достигло рекордных уровней. Это редкое явление. В последний раз это было в 2011 году. Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов. Первый — продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой, а также метеорологические условия. В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась», — Клэр Нуллис.

В 1987 году был подписан Монреальский протокол — глобальное соглашение о запрете производства соединений, разрушающих озоновый слой Земли. Документ был ратифицирован в 196 странах мира и считается самым эффективным международным соглашением в сфере охраны окружающей среды.

Согласно исследованию 2016 года, площадь озоновой дыры над Антарктидой уменьшилась с 2000 года более чем на 4 000 000 км2. Ежегодное восстановление озонового слоя составляет примерно 1-3%.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 000 000 случаев рака кожи к 2030 году.

Взгляните, как сотни буревестников застряли на борту ледокола.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Фотографируем дома

Человек

Как выглядел человек, живший 1300 лет назад: реконструкция лица