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Природа

Необычная приманка грифовой черепахи: видео

Софья Демьянец
27 июля 2020
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Трапеза грифовой черепахи
Грифовая черепаха охотится на жертву с помощью «червяка» на своем языке.

Обитающая в водоемах на юго-востоке США грифовая черепаха (Macrochelys temminckii) во время охоты использует интересную форму мимикрии — мимикрию Пекэма. Она заключается в том, что хищник приманивает жертву с помощью её излюбленной пищи, в виде которой, как правило, выступает вовсе не еда.

На кончике ярко-розового языка грифовой черепахи есть червеобразный придаток. Опустившись под воду и замаскировавшись среди водорослей в иле, она открывает рот и начинает имитировать движения червя своим языком. Все это время черепаха должна лежать неподвижно, чтобы не выдать свое присутствие. Через какое-то время жертва приближается к «червяку», и ротовая полость черепахи моментально закрывается. Как правило, приманка рептилии привлекает рыб, беспозвоночных и амфибий, но случается, что в «сети» попадают змеи, а также другие черепахи.

Вот так грифовая черепаха совершает охоту с помощью своей приманки:

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