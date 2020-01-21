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Природа

Необычная трапеза бегемота: видео

Анастасия Баринова
21 января 2020
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Фото: Kruger National Park Videos
Бегемоты в основном питаются травой. Но бывают исключения.

В Национальном парке Крюгера на видео попал бегемот, поедающий зебру. Это крайне редкое зрелище: эти водные гиганты преимущественно питаются растениями.

В еде гиппопотамы очень избирательны: они даже не едят водоросли, их интересует околоводная или наземная трава. В день животное может съесть 40-70 кг корма. Огромная длина кишечника (до 60 м) помогает ему хорошо усваивать пищу — лучше, чем это делают многие другие млекопитающие. Поэтому рацион бегемота по весу вдвое меньше, чем у других толстокожих, например носорогов.

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И хотя бегемот — травоядное животное, есть свидетельства того, как он нападает на газелей или импал. Также он поедает падаль — считается, что к мясной пище гиппопотам прибегает в случае острой нехватки в организме минеральных солей.

Посмотрите на чудо природы — зебру в горошек!