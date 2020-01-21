Необычная трапеза бегемота: видео

В еде гиппопотамы очень избирательны: они даже не едят водоросли, их интересует околоводная или наземная трава. В день животное может съесть 40-70 кг корма. Огромная длина кишечника (до 60 м) помогает ему хорошо усваивать пищу — лучше, чем это делают многие другие млекопитающие. Поэтому рацион бегемота по весу вдвое меньше, чем у других толстокожих, например носорогов.