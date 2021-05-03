Необычное явление: туманный смерч

15-летний Никита Колесников отправился с другом на рыбалку. В пути школьник заметил конусообразный сгусток тумана, диаметром в несколько сотен метров у основания, вращающийся вокруг своей оси. Он перемещался с высокой скоростью в непредсказуемом направлении. Вихрь сопровождали разряды молнии, гром, сильный ветер и ливень.

Это редкое, ранее неизвестное науке явление наблюдалось в мае 2014 года на территории Удмуртии, в Граховском районе, у реки Яга, недалеко от деревни Котловка. Фотографии необычного смерча Никита сделал на любительскую фотокамеру своего телефона.

После того, как снимки были выложены в Сеть, ими заинтересовались метеорологи. Изучив изображения, российские и иностранные специалисты предположили, что в Граховском районе зародился и перемещался редкий тип смерча — туманный. Подобное явление — очень редкое, локальное, малоизученное и трудно прогнозируемое, поэтому зафиксировать его бывает крайне сложно.

Если «тело» обычного смерча состоит из каскада пыли и обломков, в данном случае был зафиксирован сужающийся кверху конус конденсата (тумана).

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