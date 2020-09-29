Необычные отношения смоковницы и насекомых-опылителей

Известно, что инжир (то же, что смоковница и фиговое дерево) опыляется перепончатокрылыми насекомыми семейства Agaonidae. А агаониды могут откладывать яйца в завязях женских цветков фигового дерева. Это взаимодействие — яркий пример взаимовыгодных отношений между насекомыми-опылителями и растениями.

Соцветия смоковницы — сиконии — представляют собой полые образования округлой формы. За сезон растения развивают несколько генераций соцветий разных типов — так называемых фиг и каприфиг. Внутри каприфиг находятся женские цветки с короткими столбиками и мужские цветки, а внутри фиг — только женские цветки, причем с длинными столбиками. Цветки, в которые самки откладывают яйца, находятся внутри каприфиги. Пробравшись внутрь каприфиги через крошечное отверстие на его верхушке, самка начинает откладывать по яйцу в каждый женский цветок. После того, как самка отложила яйца, она погибает.

Через некоторое время в цветках из яиц развиваются личинки. Они начинают выделять особые вещества, из-за которых цветок разрастается, и образуется галл. Обитая в этом галле какое-то время, личинка питается его тканями. Затем она окукливается, а позже прогрызает себе путь из галла внутрь сикония.

Кстати, у некоторых видов агаонид самостоятельно выбраться из галлов могут только самцы, поскольку имеют довольно мощные челюсти. А самки у таких видов могут это сделать только с помощью самцов, которые прогрызают для них отверстие в галлах.

После того, как молодые самцы и самки выбрались из галлов, они спариваются и спешат покинуть сиконий. Чтобы это стало возможным, самцы прогрызают в сиконии отверстие наружу. Выбираясь из сикония, самки уносят с собой пыльцу с тычинок мужских цветков, находящихся, как правило, поблизости с этим отверстием. Покинув сиконий, самцы вскоре погибают, а самки отправляются искать другие сиконии, в которых можно будет отложить яйца.

К этому времени цветение каприфиг заканчивается, и развиваются фиги. В поисках места, где можно отложить яйца самки посещают фиги и производят опыление принесенной из каприфиг пыльцой. Но из-за длинных столбиков женских цветков фиги они не могут отложить яйца, поскольку яйцеклад не достает до завязи. Если у неё и получается это сделать, яйцо вскоре погибает. Поиски подходящего соцветия продолжаются, пока не разовьются новые каприфиги. Из опыленных цветков фиги развиваются плоды, в то время как каприфиги служат только для поддержания популяции опылителей.

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