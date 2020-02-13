Необычный морской обитатель, похожий на медузу: видео

Дайвер Раньеро Борг (Raniero Borg) погружался у побережья острова Гоцо и встретил морское животное, удивившее его. Раньеро занимается дайвингом четыре десятка лет, но ничего подобного ранее не видел.
Дайвер протянул к нему руку, стараясь лучше рассмотреть. «Призрак» достигал примерно 30 сантиметров в длину и 20 сантиметров в ширину, у него был большой рот и прозрачное тело, сквозь которое проглядывал кишечник, а по форме животное вызывало ассоциации с «миниатюрным желеобразным китом или дельфином».
Дайвер проконсультировался со специалистами Международного института океанологии Мальты, и те объяснили, что это сальпа или сальпида (Salpida, Thaliacea) — оболочник, живущий в поверхностных водах, не глубже нескольких сотен метров.
Сальпы растут удивительно быстро: они достигают зрелости всего за 48 часов и могут увеличить длину своего тела до 10% в час. Они служат кормом для некоторых рыб и морских черепах, а сами, в свою очередь, питаются фитопланктоном и являются фильтраторами, поглощающими пищу из окружающей их водной толщи.