Необычный морской обитатель, похожий на медузу: видео

Дайвер протянул к нему руку, стараясь лучше рассмотреть. «Призрак» достигал примерно 30 сантиметров в длину и 20 сантиметров в ширину, у него был большой рот и прозрачное тело, сквозь которое проглядывал кишечник, а по форме животное вызывало ассоциации с «миниатюрным желеобразным китом или дельфином».

Дайвер проконсультировался со специалистами Международного института океанологии Мальты, и те объяснили, что это сальпа или сальпида (Salpida, Thaliacea) — оболочник, живущий в поверхностных водах, не глубже нескольких сотен метров.