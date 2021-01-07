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Природа

Неудачный побег кролика от двух хищников: видео

Анастасия Баринова
07 января 2021
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Фото: ViralHog/YouTube
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Фото: ViralHog/YouTube
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Фото: ViralHog/YouTube
На видео попала сцена, иллюстрирующая расстановку сил в пищевой цепочке. За кроликом устроили охоту кошка и сова, и у жертвы практически не было шансов на спасение.

Съемка велась владельцем кошки, охотившейся за кроликом. Придушив жертву, кошка прилегла отдохнуть, а затем перенесла добычу в более подходящее с ее точки зрения место. За это время кролик набрался сил и пустился наутек. Ему почти удалось спастись – развив большую скорость, он оказался вне пределов досягаемости кошки, но тут появилась опасность с воздуха: стремительно налетевшая сверху сова подхватила животное и на глазах у ошеломленной кошки унесла к себе.

Совы являются отличными охотниками, и они гораздо быстрее многих наземных животных. В частности, домашние кошки при рывке могут развить скорость до 50 км/час, но в среднем они бегают со скоростью около 13,5 километров в час. Для диких кроликов этот показатель – на уровне 20-25 км/ч, при этом они передвигаются зигзагами, усложняя охотнику задачу. В случае ситуации, попавшей на видео, сове не составило большого труда поймать кролика, ослабленного захватом кошки.

Посмотрите, как выглядит гигантский кролик.

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