Неудачный побег кролика от двух хищников: видео

Съемка велась владельцем кошки, охотившейся за кроликом. Придушив жертву, кошка прилегла отдохнуть, а затем перенесла добычу в более подходящее с ее точки зрения место. За это время кролик набрался сил и пустился наутек. Ему почти удалось спастись – развив большую скорость, он оказался вне пределов досягаемости кошки, но тут появилась опасность с воздуха: стремительно налетевшая сверху сова подхватила животное и на глазах у ошеломленной кошки унесла к себе.