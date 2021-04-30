Неуловимые глубоководные кальмары попали на видео

По этой причине глубоководные кальмары изучены очень слабо. Эти моллюски способны развивать скорость до 11,2 метра в секунду. Чтобы представить, насколько это быстро, ученые приводят в сравнение знаменитого легкоатлета Усэйна Болта: выиграв Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, на стометровке он в среднем передвигался со скоростью 10,3 метра в секунду.

В погоне за столь же стремительными обитателями морей биологи вместе со специалистами NOAA сконструировали особые подводные камеры с инфракрасным фонарем – это позволило им стать «невидимыми», поскольку подводные существа не воспринимают этот диапазон. Напротив, приманка была биолюминесцентной, имитируя живую медузу. Эти манипуляции обманули кальмаров, и те, вместо того, чтобы уплывать прочь от аппарата, с любопытством стремились к нему.