Неуловимые глубоководные кальмары попали на видео

Морские биологи из багамского института Cape Eleuthera поделились результатами исследования глубоководных обитателей при помощи сверхсовременной аппаратуры. Большинство исследований основано на использовании дистанционно управляемых глубоководных аппаратов, которые хоть и способны получить изображение отличного качества, но имеют большой недостаток: животные их замечают. В результате в кадр попадают или неподвижные объекты, или те, кто передвигается медленно, а быстрые существа успевают уплыть. Если же такой аппарат дополнительно оснащен наживкой – к ней подплывают падальщики, но не хищники.
По этой причине глубоководные кальмары изучены очень слабо. Эти моллюски способны развивать скорость до 11,2 метра в секунду. Чтобы представить, насколько это быстро, ученые приводят в сравнение знаменитого легкоатлета Усэйна Болта: выиграв Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, на стометровке он в среднем передвигался со скоростью 10,3 метра в секунду.
В погоне за столь же стремительными обитателями морей биологи вместе со специалистами NOAA сконструировали особые подводные камеры с инфракрасным фонарем – это позволило им стать «невидимыми», поскольку подводные существа не воспринимают этот диапазон. Напротив, приманка была биолюминесцентной, имитируя живую медузу. Эти манипуляции обманули кальмаров, и те, вместо того, чтобы уплывать прочь от аппарата, с любопытством стремились к нему.
Благодаря этому на глубинах от 557 до 950 метров в кадр попал гигантский кальмар Architeuthis dux, представитель рода Pholidoteuthis, а также два кальмара, чей вид не удалось точно определить. Предположительно, они относятся к роду Promachoteuthis. Каждое из животных демонстрировало свои особенности захвата добычи – например, Pholidoteuthis не нападал на жертву сразу, а несколько раз окатывал ее чернилами, отступал и возвращался, пока не предпринял попытку ее схватить. А вот другой кальмар совершил первую атаку на 86-й секунде после установки фотоловушки.
У всех видов удалось собрать данные о строении и размерах их тел. Уже на основе этих наблюдений можно больше узнать о кальмарах, но ученые подчеркивают, что это лишь начало большого пути: инновационная подводная техника позволяет «подглядывать» за огромным множеством других обитателей глубин.