Неуловимый глубоководный кальмар и другие обитатели океана попали на видео

Длиннорукий кальмар из рода Magnapinna относится к самым неуловимым обитателям океана. Первые образцы этих животных были обнаружены на Азорских островах в 1907 году, а первые живые особи – в 1980-х годах в Атлантике и Тихом океане. В 1998 году магнапинны были выделены в отдельный род и семейство, но за всю историю наблюдений моллюск попадался на глаза лишь 20 раз.

В прошлом году длинноруких кальмаров впервые увидели у берегов Австралии, а недавно морским биологам удалось снять это животное в акватории Западной Флориды. Магнапинн плыл на глубине около 2380 метров.