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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Неуловимый глубоководный кальмар и другие обитатели океана попали на видео

Анастасия Баринова
22 ноября 2021
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Фото: NOAA Ocean Exploration
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Фото: NOAA Ocean Exploration
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Фото длиннорукого кальмара 2012 года
Фото: NOAA Photo Library
Съемку провела команда Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Длиннорукий кальмар из рода Magnapinna относится к самым неуловимым обитателям океана. Первые образцы этих животных были обнаружены на Азорских островах в 1907 году, а первые живые особи – в 1980-х годах в Атлантике и Тихом океане. В 1998 году магнапинны были выделены в отдельный род и семейство, но за всю историю наблюдений моллюск попадался на глаза лишь 20 раз.

В прошлом году длинноруких кальмаров впервые увидели у берегов Австралии, а недавно морским биологам удалось снять это животное в акватории Западной Флориды. Магнапинн плыл на глубине около 2380 метров. 

Камера поворачивается, чтобы рассмотреть кальмара во всей его красе. Большие плавники мягко колышутся в воде, напоминая хлопающие плавники ската. Сквозь прозрачную мантию проступают внутренние органы животного.

Все эти наблюдения подтверждают гипотезу о повсеместном распространении этих кальмаров, а также позволяют больше узнать об их анатомии. С учетом того, что они обитают на уровне батипелагиали на глубине от 1000 до 4000 метров – каждая такая встреча очень ценна.

В ходе недавней экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) ученые заметили и других редких морских обитателей. Среди них – рыба Bythites gerdae из семейства бититовые, которую исследователи прежде видели лишь пару раз.

Еще одна интересная находка – плотоядная губка из семейства Cladorhizidae, охотившаяся на глубине 1140 метров. Это новый вид, впервые замеченный совсем недавно, и биологи взяли ее образец для дальнейшего изучения.

Узнайте о других открытиях, которые делаются специалистами NOAA.

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