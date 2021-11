Неуловимый глубоководный кальмар и другие обитатели океана попали на видео

Съемку провела команда Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Длиннорукий кальмар из рода Magnapinna относится к самым неуловимым обитателям океана. Первые образцы этих животных были обнаружены на Азорских островах в 1907 году, а первые живые особи – в 1980-х годах в Атлантике и Тихом океане. В 1998 году магнапинны были выделены в отдельный род и семейство, но за всю историю наблюдений моллюск попадался на глаза лишь 20 раз. В прошлом году длинноруких кальмаров впервые увидели у берегов Австралии, а недавно морским биологам удалось снять это животное в акватории Западной Флориды. Магнапинн плыл на глубине около 2380 метров.

NOAA Ship #Okeanos Explorer is safely docked in Port Canaveral, Florida, & our Windows to the Deep 2021 adventure is over. ICYMI, here's video of the bigfin squid (Magnapinna sp.) we encountered in Gulf of Mexico.



— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 15, 2021

Камера поворачивается, чтобы рассмотреть кальмара во всей его красе. Большие плавники мягко колышутся в воде, напоминая хлопающие плавники ската. Сквозь прозрачную мантию проступают внутренние органы животного. Все эти наблюдения подтверждают гипотезу о повсеместном распространении этих кальмаров, а также позволяют больше узнать об их анатомии. С учетом того, что они обитают на уровне батипелагиали на глубине от 1000 до 4000 метров – каждая такая встреча очень ценна. В ходе недавней экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) ученые заметили и других редких морских обитателей. Среди них – рыба Bythites gerdae из семейства бититовые, которую исследователи прежде видели лишь пару раз.

Is #NoRushWednesday a thing? If it is, this cusk eel (Bythites gerdae) is winning! This species had only been imaged in situ once or twice, making our sighting during #Okeanos Windows to the Deep rare, particularly at 1,154 m (3,786 ft) depth—a record! — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 17, 2021

Еще одна интересная находка – плотоядная губка из семейства Cladorhizidae, охотившаяся на глубине 1140 метров. Это новый вид, впервые замеченный совсем недавно, и биологи взяли ее образец для дальнейшего изучения.

Did you know sponges can be carnivorous? #Truth



And we just collected a sample of a really large carnivorous sponge at 1,140 meters (3,740 feet) during our #Okeanos dive!



— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 10, 2021