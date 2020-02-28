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Природа

Невероятно милая белка наслаждается запахом цветка: фото

28 февраля 2020
Снимок, который повысит вам настроение на целый день.

Автором снимка оказался фотограф Ренато Юст. Как сообщает Fox News со ссылкой на британское информационное агентство SWNS, Ренато просто прогуливался по Вене, когда заметил миниатюрного зверька, пытающегося подтянуть к себе цветок, стоя на задних лапах.

Юст заметил, что обычно на то, чтобы получить подобную фотографию требуется гораздо больше времени и терпения, поскольку порой приходится делать более двух тысяч снимков, которыми он остается доволен.

«Тратить восемь или девять часов лежа на животе — это не очень комфортный опыт. Но мне нравится эффект, который фотографии оказывают на людей, когда ты показываешь их им впервые. Это то, что вы не наблюдаете постоянно, и если у вас плохой день, вы не сможете не улыбнуться им. Такие снимки запечатлевают природу в ее истинной красоте», — говорит Юст.

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