Невероятно милая белка наслаждается запахом цветка: фото

Автором снимка оказался фотограф Ренато Юст. Как сообщает Fox News со ссылкой на британское информационное агентство SWNS, Ренато просто прогуливался по Вене, когда заметил миниатюрного зверька, пытающегося подтянуть к себе цветок, стоя на задних лапах.
Photographer captures squirrel smelling yellow flowers: 'Nature at its most beautiful' https://t.co/kqMB2qpebm pic.twitter.com/wto4x055tx— CyberHUMINT (@Cyber_HUMINT) February 27, 2020
Юст заметил, что обычно на то, чтобы получить подобную фотографию требуется гораздо больше времени и терпения, поскольку порой приходится делать более двух тысяч снимков, которыми он остается доволен.
«Тратить восемь или девять часов лежа на животе — это не очень комфортный опыт. Но мне нравится эффект, который фотографии оказывают на людей, когда ты показываешь их им впервые. Это то, что вы не наблюдаете постоянно, и если у вас плохой день, вы не сможете не улыбнуться им. Такие снимки запечатлевают природу в ее истинной красоте», — говорит Юст.
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