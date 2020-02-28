Невероятно милая белка наслаждается запахом цветка: фото

Юст заметил, что обычно на то, чтобы получить подобную фотографию требуется гораздо больше времени и терпения, поскольку порой приходится делать более двух тысяч снимков, которыми он остается доволен.

«Тратить восемь или девять часов лежа на животе — это не очень комфортный опыт. Но мне нравится эффект, который фотографии оказывают на людей, когда ты показываешь их им впервые. Это то, что вы не наблюдаете постоянно, и если у вас плохой день, вы не сможете не улыбнуться им. Такие снимки запечатлевают природу в ее истинной красоте», — говорит Юст.

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