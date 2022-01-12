Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев.

Николай Валуев в 2011 году был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». В седьмом созыве, с 2016 года, он занимал пост первого заместителя Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. В ГД восьмого созыва он стал первым заместителем Председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Валуев также является членом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы; председателем общественного совета АНО «Общественный форум "Экология"».