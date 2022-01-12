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Природа

Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

National Geographic Россия
12 января 2022
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Фото: duma.gov.ru
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Фото: duma.gov.ru
Этот совещательный орган действует на общественных началах.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. 

Николай Валуев в 2011 году был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». В седьмом созыве, с 2016 года, он занимал пост первого заместителя Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. В ГД восьмого созыва он стал первым заместителем Председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Валуев также является членом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы; председателем общественного совета АНО «Общественный форум "Экология"».

«В каком-то смысле это не самый неудачный вариант. Часто кадровые назначения не подчиняются никакой логике, в данном случае логика есть. Как охотник, он хотя бы понимает, чем одно животное отличается от другого и где они живут», – комментарий анонимного источника из природоохранной сферы специально для «NG Россия».

Экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, действующим на общественных началах. Его целью является выработка предложений и рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по стратегическим вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и важным проблемам, касающимся отдельных особо охраняемых природных территорий.

Инициатива сделать Валуева главой экспертного совета исходила от Минприроды. В состав совета также войдут работники заповедной системы и Росзаповедцентра, представители общественных организаций и научных сообществ.

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