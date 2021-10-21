Низовья Волги и Дона оказались прародиной всех современных лошадей

Команда ученых во главе с молекулярным археологом Людовиком Орландо из Университета Поля Сабатье проанализировала гигантский массив из геномов 273 лошадей, останки которых были найдены в 121 археологическом памятнике в Евразии. Ученые задались амбициозной целью – отыскать предка современных лошадей.

Первые свидетельства одомашнивания лошадей появились в Казахстане, где пастухи ботайской культуры занимались коневодством для получения мяса и, возможно, молока около 5500 лет назад. В течение многих лет считалось, что именно лошади из казахстанских степей были предками современных. Однако в 2018 году Орландо и его коллеги установили, что те кони были предками лошадей Пржевальского, избежавших одомашнивания и обитающих в монгольских степях.

Это вернуло генетиков к стартовой точке в их поисках предка современных лошадей, которых они назвали DOM2 – лошадьми «второго приручения». «Мы задались вопросом, где они могли обитать? Но разброс возможной территории был огромным – это вся Евразия», – говорит Орландо.

Ученый путешествовал из Казахстана в Сибирь и Монголию, чтобы собрать все возможные образцы лошадиных костей возрастом от двух до десяти тысяч лет. После того, как геномы были секвенированы, Орландо с коллегами отсортировал их в единое генеалогическое древо, чтобы увидеть, как они связаны друг с другом и с современными лошадьми. Непарнокопытные, жившие более 4200 лет назад, продемонстрировали богатое генетическое разнообразие.