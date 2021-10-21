Низовья Волги и Дона оказались прародиной всех современных лошадей

Команда ученых во главе с молекулярным археологом Людовиком Орландо из Университета Поля Сабатье проанализировала гигантский массив из геномов 273 лошадей, останки которых были найдены в 121 археологическом памятнике в Евразии. Ученые задались амбициозной целью – отыскать предка современных лошадей.
Первые свидетельства одомашнивания лошадей появились в Казахстане, где пастухи ботайской культуры занимались коневодством для получения мяса и, возможно, молока около 5500 лет назад. В течение многих лет считалось, что именно лошади из казахстанских степей были предками современных. Однако в 2018 году Орландо и его коллеги установили, что те кони были предками лошадей Пржевальского, избежавших одомашнивания и обитающих в монгольских степях.
Это вернуло генетиков к стартовой точке в их поисках предка современных лошадей, которых они назвали DOM2 – лошадьми «второго приручения». «Мы задались вопросом, где они могли обитать? Но разброс возможной территории был огромным – это вся Евразия», – говорит Орландо.
Ученый путешествовал из Казахстана в Сибирь и Монголию, чтобы собрать все возможные образцы лошадиных костей возрастом от двух до десяти тысяч лет. После того, как геномы были секвенированы, Орландо с коллегами отсортировал их в единое генеалогическое древо, чтобы увидеть, как они связаны друг с другом и с современными лошадьми. Непарнокопытные, жившие более 4200 лет назад, продемонстрировали богатое генетическое разнообразие.
Однако примерно 4200 лет назад генетическое разнообразие среди лошадей начало исчезать. Генетический профиль одного из типов, тесно связанных с современными лошадьми, начал быстро распространяться по Евразии, вытесняя прочие. Результаты показывают, что представители DOM2 заменили практически все остальные популяции лошадей по мере их распространения по Евразии.
Чтобы узнать, что такого особенного в этой новой лошади, исследователи искали варианты генов, присутствующие у всех лошадей DOM2, но не у более ранних непарнокопытных. Они определили, что геном этих древних животных изменился самым полезным для человека образом. Они стали более покладистыми (за это отвечает ген GSDMC) и значительно укрепили позвоночник (ген ZFPM1), что способствовало развитию верховой езды.
Хотя команда не нашла самую первую лошадь DOM2, они определили несколько близкородственных предков, которые жили от 5400 до 4600 лет назад. Эти двоюродные братья современных коней пришли с низовий Волги и Дона на территории Предкавказья – юга Европейской части России.
Там скотоводы того времени пасли коз, овец, крупный рогатый скот и, возможно, лошадей в сухой открытой степи, говорит соавтор исследования археолог Сабина Рейнхольд из Немецкого археологического института (DAI). Лошади того региона еще не обладали двумя выигрышными генетическими адаптациями, но они были частью диких или управляемых табунов, которые дали начало той самой желанной и полезной лошади, отмечает археолог DAI Свенд Хансен, другой соавтор исследования.
В следующую тысячу лет верховая езда стала очень популярна, а лошади из степей Западной Евразии распространились в Малую Азию, низовья Дуная, Богемию, Среднюю Азию, а затем в Западную Европу и Монголию.
Вместе все это позволило людям возможность быстрее передвигаться по проторенным дорогам, находить новые источники полезных и драгоценных металлов, создавать сети междугородной торговли и выгонять скот на более дальние пастбища.
«Лошади с меньшей патологией спины и повышенной послушностью могли бы облегчить потребность элиты бронзового века в торговле на большие расстояния, а также стать очень ценным товаром и символом статуса», – заключают исследователи.
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