Ночная охота руконожки: жутковатое видео

Мадагаскарская руконожка, или айе-айе (лат. Daubentonia madagascariensis, англ. aye-aye) – примат из надсемейства Lemuroidea. Млекопитающее является эндемиком Мадагаскара: его можно встретить только в тропических лесах острова.

Ученые сходятся во мнении, что айе-айе – самый странный представитель лемуров. Один из самых скрытных жителей острова, этот зверь долгое время считался вымершим, пока его заново не открыли в 1957 году. Лазает и прыгает руконожка как лемур, но вдобавок к этому она обладает по-лисьи длинным и пышным хвостом, большими ушами, улавливающими малейший шорох, круглыми глазами, всматривающимися в ночную тьму.

Зубы айе-айе скорее напоминают зубы грызунов: резцы очень крупные, изогнутые и отделены от коренных значительным промежутком. Клыки после смены молочных зубов не сохраняются, зато резцы продолжают расти в течение всей жизни. Их лапы очень короткие, зато пальцы – непропорционально длинные. Один из них особенно вытянут и крючкообразно загнут.