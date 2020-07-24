Ночная охота руконожки: жутковатое видео

Мадагаскарская руконожка, или айе-айе (лат. Daubentonia madagascariensis, англ. aye-aye) – примат из надсемейства Lemuroidea. Млекопитающее является эндемиком Мадагаскара: его можно встретить только в тропических лесах острова.
Ученые сходятся во мнении, что айе-айе – самый странный представитель лемуров. Один из самых скрытных жителей острова, этот зверь долгое время считался вымершим, пока его заново не открыли в 1957 году. Лазает и прыгает руконожка как лемур, но вдобавок к этому она обладает по-лисьи длинным и пышным хвостом, большими ушами, улавливающими малейший шорох, круглыми глазами, всматривающимися в ночную тьму.
Зубы айе-айе скорее напоминают зубы грызунов: резцы очень крупные, изогнутые и отделены от коренных значительным промежутком. Клыки после смены молочных зубов не сохраняются, зато резцы продолжают расти в течение всей жизни. Их лапы очень короткие, зато пальцы – непропорционально длинные. Один из них особенно вытянут и крючкообразно загнут.
Эти-то пальцы и пригождаются руконожке, когда та рыскает по лесу в ночи в поисках пищи. С их помощью тонких паучьих пальцев айе-айе простукивают деревья, прислушиваясь к звукам, чтобы найти под корой полости, где может прятаться добыча: насекомые и личинки. Обнаружив желаемое, руконожки выгрызают пищу своими острыми зубами, предварительно расширяя дыру в древесине механическими движениями своего длинного крючковатого пальца.
Руконожка настолько хорошо развила способность точечно простукивать деревья, что ни для чего больше пальцы не годятся, и передвигается животное очень медленно (возможно, эта особенность и дала ей название в русском языке).
По сути, на Мадагаскаре эти странные звери в результате эволюции заняли нишу дятлов всех мастей, однако как именно они попали на это свое место на эволюционном древе — остается загадкой.
Руконожка часто фигурирует в легендах Мадагаскара, где считается предвестницей смерти. Почитайте о любопытных лапках (руках? ножках?) айе-айе и ее пальцах, которые не перестают удивлять ученых.