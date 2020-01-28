Нос к носу с медведем: необычное фото

Мы просто хотели поменять батарейки.

Сложность в том, что батарейки следовало заменить в GPS-ошейнике, надетом на черного медведя в национальном парке Брайс-Каньон (штат Юта, США). Уэс Ларсон, специалист по дикой природе из Университета Бригама Янга, занимается тем, что пытается минимизировать контакты хищников и туристов, приезжающих в кэмпинги отдохнуть. Он пригласил меня принять участие в интересном «маленьком приключении»: вколоть впавшему в спячку медведю транквилизатор.

Холодным февральским днем Уэс, его брат Джефф, помощник Джордан и я, следуя GPS-сигналам, пришли к крутому склону холма, покрытому снегом. Там было несколько пустых берлог, солнце садилось, мы уже собирались повернуть назад. Но тут снег осыпался и открыл нам вход в пещеру из песчаника. Заглянули: оттуда доносился мускусный запах дикого животного.

Тоннель был настолько узким, что по нему мог ползти только один человек, к тому же ход сворачивал влево, и было не видно, что нас ожидает за поворотом. Уэс не стал медлить. Вооружившись двухметровой палкой, на конце которой был закреп-

лен шприц с транквилизатором, он полез внутрь. Джефф последовал за ним.

И полминуты не прошло, как оба пулей вылетели из тоннеля. Весивший не меньше 150 килограммов медведь, которого они снабдили ошейником полтора года назад… не спал. Уэсу все же удалось вколоть ему лекарство, и нам оставалось только ждать, пока оно подействует. Когда черные медведи впадают в спячку, их дыхание замедляется, а температура тела падает примерно на 6,5 градуса Цельсия – благодаря этому скорость метаболизма у животных замедляется вдвое. Но они по-прежнему могут реагировать на опасность! Медведь все еще был в сознании, и он выбирался из берлоги. Я быстро сделал снимок, который вы видите на этой странице. Уэс велел мне оставаться на месте, а сам попятился назад, чтобы подготовить новую дозу транквилизатора: если медведь убежит в таком состоянии, он может свалиться в каньон.

В суматохе мы пытались закрыть выход рюкзаками, закидать его палками, которые валялись поблизости. Уэс в то же время вкалывал зверю вторую дозу лекарства. Медведь, шатаясь, перелез через нашу баррикаду и пополз вниз по снежному склону. Джефф и Джордан схватили его за задние лапы, стараясь удержать на месте, а Уэс прыгнул медведю на спину и схватил за ошейник.

Зверь тащил их вниз до сосны, потом остановился и замер. Транквилизатор подействовал – хищник уснул. Уэс с братом наконец поменяли зверю ошейник, проверили показатели его здоровья. Теперь перед нами встала еще одна непростая задача: поднять 150-килограммового медведя по снежному склону и затащить его в пещеру раньше, чем он проснется. Мы тянули и толкали зверя изо всех сил. И, прежде чем действие лекарства сошло на нет, доставили нашего пациента на место.

Когда пришла весна, сигналы с нового ошейника показали: медведь вернулся к своей обычной жизни, в которой, мы очень надеемся, он больше с людьми не столкнется.