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Природа

Новая Grumpy Cat найдена в Тайване. Посмотрите на это хмурое чудо

Анастасия Баринова
30 января 2020
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Фото: the_cat_named_meowmeow/Instagram
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Фото: Siro0913/Imgur
Кошку зовут Мяу-Мяу, и она отличается очень дружелюбным нравом – несмотря на свою насупленную мордочку.

В 2012 году мир узнал о Grumpy Cat – самой «угрюмой» кошке на планете, снимки которой быстро стали мемами и разлетелись по интернету. Из-за врожденных дефектов ее морда выглядела весьма необычно: казалось, что животное явно всем недовольно и осуждает каждого, на кого посмотрит. В 2019 году знаменитая кошка умерла, и хотя ее славу вряд ли кому-то удастся затмить, у нее уже появились преемники, претендующие на такую же популярность. Среди них – кошка Мяу-Мяу, живущая в Тайване у девушки по имени Клэр.

От кошки по неизвестным причинам отказался прошлый хозяин, и в возрасте 10 месяцев Мяу-Мяу попала к Клэр. «Злой» кошка выглядит из-за «маски Бэтмана» – своеобразной окраски морды. На самом же деле, это очень нежное, ласковое и доброе животное.

По утрам Мяу-Мяу будит хозяев фирменным «массажем», выпрашивая корм. Она также любит наблюдать за птицами и иногда даже сама раздвигает для этого шторы.

Узнайте больше о первой Grumpy Cat – кошке по кличке Соус Тардар.