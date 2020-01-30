Новая Grumpy Cat найдена в Тайване. Посмотрите на это хмурое чудо

В 2012 году мир узнал о Grumpy Cat – самой «угрюмой» кошке на планете, снимки которой быстро стали мемами и разлетелись по интернету. Из-за врожденных дефектов ее морда выглядела весьма необычно: казалось, что животное явно всем недовольно и осуждает каждого, на кого посмотрит. В 2019 году знаменитая кошка умерла, и хотя ее славу вряд ли кому-то удастся затмить, у нее уже появились преемники, претендующие на такую же популярность. Среди них – кошка Мяу-Мяу, живущая в Тайване у девушки по имени Клэр.