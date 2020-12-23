Новую популяцию синих китов обнаружили в Индийском океане

Синие киты — самые большие животные, которые когда-либо жили на нашей планете, и их можно встретить во всех океанах земного шара. Все синие киты поют очень низкие и узнаваемые песни, и, что удобно для исследователей, у каждой популяции есть своя уникальная песня. В недавно опубликованной статье в журнале Endangered Species Research исследователи описывают новую песню синих китов, которую они слышали на протяжении от побережья Аравийского моря в Омане до архипелага Чагос в центральной части Индийского океана и на юге, до Мадагаскара на юго-западе Индийского океана.

Доктор Сальваторе Черкио, директор программы по изучению китообразных Африканского фонда сохранения водных ресурсов и приглашенный научный сотрудник Аквариума Новой Англии, провел анализ записей о китах в трех местах в западной части Индийского океана. Доктор Черкио впервые записал ранее неизвестную песню синих китов в 2017 году во время исследования китов в проливе Мозамбик у Мадагаскара, и понял, что это сочетание звуков не описывалось ранее.

Черкио также работал с группой ученых, собирающих акустические записи у побережья Омана в Аравийском море. Анализируя акустические данные, полученные близ Омана, команда распознала ту же необычную песню. Эта новая китовая песня записывалась еще чаще у берегов Омана, чем на Мадагаскаре, и исследователям стало ясно, что они обнаружили, вероятно, ранее неизвестную популяцию синих китов в западной части Индийского океана.