Новую популяцию синих китов обнаружили в Индийском океане

Синие киты — самые большие животные, которые когда-либо жили на нашей планете, и их можно встретить во всех океанах земного шара. Все синие киты поют очень низкие и узнаваемые песни, и, что удобно для исследователей, у каждой популяции есть своя уникальная песня. В недавно опубликованной статье в журнале Endangered Species Research исследователи описывают новую песню синих китов, которую они слышали на протяжении от побережья Аравийского моря в Омане до архипелага Чагос в центральной части Индийского океана и на юге, до Мадагаскара на юго-западе Индийского океана.
Доктор Сальваторе Черкио, директор программы по изучению китообразных Африканского фонда сохранения водных ресурсов и приглашенный научный сотрудник Аквариума Новой Англии, провел анализ записей о китах в трех местах в западной части Индийского океана. Доктор Черкио впервые записал ранее неизвестную песню синих китов в 2017 году во время исследования китов в проливе Мозамбик у Мадагаскара, и понял, что это сочетание звуков не описывалось ранее.
Черкио также работал с группой ученых, собирающих акустические записи у побережья Омана в Аравийском море. Анализируя акустические данные, полученные близ Омана, команда распознала ту же необычную песню. Эта новая китовая песня записывалась еще чаще у берегов Омана, чем на Мадагаскаре, и исследователям стало ясно, что они обнаружили, вероятно, ранее неизвестную популяцию синих китов в западной части Индийского океана.
В 2018 году команда сообщила о своих выводах в Научный комитет Международной комиссии по промыслу китов (IWC), который занимался оценкой состояния популяций синих китов в Индийском океане. Эта находка вызвала немало ажиотажа на встрече и подняла много новых вопросов о перемещениях и структуре популяций эих китообразных в Индийском океане. Эммануэль Лерой и Трейси Роджерс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, также проводили акустические исследования синих китов в Индийском океане. Прочитав отчет IWC о новой песне, Лерой понял, что они также записывали ту же песню у архипелага Чагос в центральной части Индийского океана.
Коллективная группа росла, и анализ данных со всех трех участков показал, что население может проводить большую часть своего времени в северо-западной части Индийского океана, в Аравийском море и к западу от Чагоса.
«Наша работа показывает, что об этих животных еще предстоит узнать, и это является неотложной потребностью в свете широкого спектра угроз для крупных китов, связанных с расширением морской индустрии в регионе», — отмечают ученые. Они считают, что эта популяция находится под угрозой исчезновения и может представлять собой уникальный подвид синих китов.