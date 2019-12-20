Новые растения открывают благодаря соцсетям

На долю людей приходится лишь 0,01% биомассы, но их вклад в экологическую цепочку противоположный: вырубая леса, добывая полезные ископаемые, строя плотины и засоряя Землю мусором, человек лишает растения и животных их среды обитания. Большинство из новооткрытых видов сразу же включается в список исчезающих, и ученые подчеркивают, насколько важно их находить: это позволяет уделять защите территорий особое внимание.

В последнее время немало новых видов растений обнаруживается благодаря соцсетям. В этом году так были открыты не известные ранее подснежники Galanthus bursanus. Житель Турции загрузил в Facebook фотографии из своего путешествия на северо-запад страны, и их случайно заметил украинский специалист по подснежникам Дмитрий Зубов. Уточнив место, туда приехали ученые из Королевских ботанических садов Кью. Эксперт Аросон Дэвис подтвердил, что растение относится к новому виду, при этом находящемуся на грани исчезновения. Основными угрозами являются добыча мрамора, изменение климата, расширение сельскохозяйственных угодий и даже простой сбор на букеты.