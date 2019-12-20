Новые растения открывают благодаря соцсетям
82% всей биомассы Земли составляют растения; они поддерживают жизнь, производя кислород, обеспечивая пищу, кров и лекарства. Существует почти 400 000 известных видов растений, и каждый год ученые открывают около 2000 новых видов.
На долю людей приходится лишь 0,01% биомассы, но их вклад в экологическую цепочку противоположный: вырубая леса, добывая полезные ископаемые, строя плотины и засоряя Землю мусором, человек лишает растения и животных их среды обитания. Большинство из новооткрытых видов сразу же включается в список исчезающих, и ученые подчеркивают, насколько важно их находить: это позволяет уделять защите территорий особое внимание.
В последнее время немало новых видов растений обнаруживается благодаря соцсетям. В этом году так были открыты не известные ранее подснежники Galanthus bursanus. Житель Турции загрузил в Facebook фотографии из своего путешествия на северо-запад страны, и их случайно заметил украинский специалист по подснежникам Дмитрий Зубов. Уточнив место, туда приехали ученые из Королевских ботанических садов Кью. Эксперт Аросон Дэвис подтвердил, что растение относится к новому виду, при этом находящемуся на грани исчезновения. Основными угрозами являются добыча мрамора, изменение климата, расширение сельскохозяйственных угодий и даже простой сбор на букеты.
Таким же образом стало известно о существовании необычного ягодного кустарника Synsepalum chimanimani, встречающегося в горных тропических лесах на границе Мозамбика и Зимбабве. Его плоды содержат миракулин, блокирующий вкусовые рецепторы — если после этих ягод попробовать лайм, тот не покажется кислым. А возле водопада на реке Бафинг в Западной Африке был замечен странный кустарник Inversodicraea koukoutamba, выделяющий жидкость, напоминающую клей. Именно с ее помощью растение крепится к камням, но, вероятно, уже вскоре исчезнет с лица Земли, поскольку в этой местности планируется построить ГЭС.
За 2019 год ботаники садов Кью в общей сложности открыли 109 видов растений и 8 видов грибов. Самой малочисленной находкой стало 20-метровое дерево Mischogyne iddii, обнаруженное в Танзании: ученым удалось насчитать лишь семь растений этого вида.
Интересной находкой стал растущий на бамбуке гриб Rubroshiraia bambusae. Он встречается на юго-западе Китая и местным жителям известен не менее 400 лет: его применяют для лечения ряда заболеваний. В поле зрения ученых он попал только сейчас, и сразу же привлек внимание: в его состав входит соединение hypercrellins, успешно справляющееся с вирусами, бактериями и грибками.
Ученые подчеркивают, что так бывает очень часто: местные жители даже не подозревают, что привычное им растение не известно больше никому в мире.