Новый ковчег: каких животных мы теряем
Если бы мы жили в обычную эпоху – большой промежуток времени, свободный от всякой спешки, – то наблюдать вымирание видов было бы практически невозможно. Такие события происходили слишком редко. Согласно данным по окаменелостям наиболее изученного класса животных – млекопитающих, частота так называемого естественного вымирания (происходившего до появления на Земле людей) настолько мала, что за тысячелетие в среднем исчезал один вид.
Однако мы живем в необычную эпоху. Только за последние десять лет вымерло два вида млекопитающих: нетопырь с острова Рождества (Pipistrellus murrayi) и рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola).
Международный союз охраны природы (МСОП) относит более 200 видов и подвидов млекопитающих к находящимся на грани полного исчезновения. В некоторых случаях осталось менее сотни особей – например, суматранских носорогов или калифорнийских морских свиней. Есть и виды, которые еще официально не объявлены вымершими, но, скорее всего, уже исчезли с лица Земли – вроде китайского речного дельфина.
К сожалению, вымирание происходит не только среди млекопитающих, но и почти во всех других классах и группах животных: среди пресмыкающихся, земноводных, рыб и даже насекомых. Интенсивность, с которой идет этот печальный процесс, позволяет ученым заявлять, что планета находится на пороге массового исчезновения видов.
Если последнее массовое вымирание, уничтожившее динозавров около 66 миллионов лет назад, произошло вскоре после столкновения Земли с астероидом, то причины нынешнего кажутся более размытыми. Основные факторы – вырубка лесов, браконьерство, антропогенные патогены, изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и закисление океана. И если внимательно проследить историю воздействия каждого фактора, то мы окажемся лицом к лицу с виновником всех бед. Многие ученые полагают, что мы переступили порог новой геологической эпохи – антропоцена, или эпохи людей. То есть на этот раз астероидом становимся все мы.
Каковы потери от исчезновения вида? В каком-то смысле любой вид – неважно, обезьяна или муравей, – это ответ на задачу: как выжить на Земле. Геном вида – своего рода инструкция, и с исчезновением вида она оказывается навсегда утрачена. Человечество в каком-то смысле разграбляет библиотеку – библиотеку жизни.
Джоул Сартори вот уже 13 лет снимает представителей фауны для проекта «Фотоковчег». Все чаще животные, обитающие в зоопарках или в специальных питомниках, становятся одними из последних представителей своего вида (а иногда и вовсе единственными).
Так, древесная лягушка Раббса из Панамы по кличке Тафи, жившая в ботаническом саду Атланты, считалась последним представителем своего вида. В 2016 году ее не стало; вполне вероятно, что теперь вид Ecnomiohyla rabborum стал вымершим.
Ромео – самец лягушки сеуэнкасский свистун, эндемика Боливии, обитающий в музее естествознания в городе Кочабамбе, также считался единственным выжившим. Ученые создали для него онлайн-анкету знакомств и указали ссылку для сбора пожертвований. В результате удалось набрать 25 тысяч долларов, и на эти средства в январе была организована экспедиция в восточную часть Анд, где когда-то обитали эти лягушки.
К своему удивлению, ученые обнаружили еще пять представителей вида – двух самцов и трех самок. Всех доставили в Кочабамбу, одна из самок уже достигла половозрелого возраста для спаривания с Ромео – ее назвали Джульеттой. Пока, правда, неизвестно, смогут ли они продолжить род.
Джоул Сартори ко всем своим моделям относится с глубоким почтением. В каждом животном ему удается запечатлеть что-то неповторимое – на мой взгляд, тут уместно говорить о душе. Один из моих любимых снимков, сделанных Джоулом, – портрет сухопутной улитки Partula nodosa. На разных островах в южной части Тихого океана обитали десятки видов наземных улиток из рода Partula, занимавших разные экологические ниши. Однако завезенные на острова хищные улитки из Флориды привели к вымиранию около трети видов. Некоторые из них выживают только благодаря программам разведения в неволе.
В наше время виды вымирают так часто, что можно начать привыкать к этому, и возникает вероятность притупления чувств. Именно поэтому фотографии Сартори очень важны: они показывают, насколько удивителен каждый вид, который может исчезнуть с лица Земли.
Мы живем в эпоху экстраординарных перемен. Вероятно, нам необходимо признать этот факт, чтобы заложить основу для другой эпохи – той, в которой, насколько это возможно, мы будем охранять все великолепие разнообразных форм жизни на нашей планете.
Фотографа Джоула Сартори называют Ноем нашего времени – за его проект «Фотоковчег», представляющий крупнейшее в мире собрание студийных портретов животных.
Большинство животных, чьи фотографии опубликованы в этой статье, входят в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Всего в перечне, составленном Международным союзом охраны природы (МСОП), 28 тысяч видов животных и растений. И это число не отражает всего масштаба угрозы. С 1964 года, когда МСОП выпустил Красную книгу – список вымирающих видов – и начал собирать данные со всего мира, эта книга стала базой данных находящихся под угрозой живых существ и важным инструментом природоохранной деятельности. Однако к настоящему времени МСОП смог оценить состояние лишь 106 тысяч из более чем полутора миллионов видов животных и 300 тысяч видов растений, описанных и получивших научные названия. (А по оценкам ученых, всего описано менее четверти всех обитающих на планете видов растений.) МСОП рассчитывает довести количество охваченных исследованием видов до 160 тысяч к 2020 году. Следующим этапом станет создание «зеленого списка», куда будут заноситься случаи успешного сохранения видов. Он будет гораздо короче Красной книги.
Степень угрозы
• вызывающие наименьшие опасения (LC)
• близкие к угрожаемому положению (NT)
• уязвимые (VU)
• исчезающие (EN)
• находящиеся на грани полного исчезновения (CR)
• исчезнувшие в дикой природе (EW)
• исчезнувшие (EX)
• угроза не оценивалась (NE)
• для оценки угрозы недостаточно данных (DD)
Главная угроза: человек
Уничтожение или изменение среды обитания диких животных – в основном из-за застройки земель жилой недвижимостью и промышленными объектами и расширения сельскохозяйственных угодий – основная угроза для большинства видов. Следом идут охота и рыболовство. Заборы разбивают луга на участки, вырубка разрезает лесные массивы – это разрушает миграционные маршруты. Стоки загрязняют воды рек, пестициды выкашивают все живое без разбора. Помимо местных угроз есть и глобальные: активная торговля приводит к распространению заболеваний и к переселению инвазивных видов, а изменение климата уже наносит вред животным, населяющим холодные горные районы и зависящим от полярного ледового покрова. Все эти угрозы напрямую или косвенно связаны с постоянно расширяющимся антропогенным присутствием.
Угроза: заболевания
С 1980-х годов инфекционное грибковое заболевание, хитридиомикоз, скорее всего, передающееся через зараженную воду, нанесло серьезный урон популяциям амфибий по всему миру. Оно затронуло более 500 видов, 90 из которых, возможно, вымерли. Грибок нарушает процесс поступления электролитов в организм через кожу амфибий, в конечном итоге останавливая работу сердца.
Угроза: инвазивные виды
Как и многие островные виды птиц, кагу, обитающие в Новой Каледонии (особая территория Франции в Тихом океане) и почти не летающие, сильно пострадали после появления в XVIII веке в их исконном ареале европейских переселенцев и завезенных ими животных. Размером примерно с курицу, кагу становятся легкой добычей для заморских непрошеных гостей – свиней, кошек и собак. Птицы гнездятся на земле, где их яйца нередко воруют крысы. Согласно недавней оценке численности популяции, в дикой природе осталось не больше тысячи особей кагу. Тем не менее у ученых теплится надежда: птиц уже несколько десятков лет успешно выводят в неволе, а затем адаптируют к дикой природе. Благодаря этой программе, а также усилиям по снижению численности хищников, удалось остановить сокращение некоторых популяций.
Угроза: фрагментация ареалов
Этот подвид когда-то был очень распространен в Западной Сахаре. В наше время осталось менее 300 особей в Мали, Чаде и Нигере. Среда их обитания разделена пастбищами для домашнего скота, помимо этого на газелей ведется охота. Реинтродукция выведенных в неволе животных проходит с переменным успехом.
Угроза: уничтожение среды обитания
Бабочки преодолевают большие расстояния и питаются нектаром разных видов цветов, но гусеницы вынуждены довольствоваться растениями, на которых они появились на свет, – или, в крайнем случае, расположенными по соседству. Когда эти растения вырубают, бабочки начинают исчезать. Показанные на фотографиях виды не включены в Красную книгу – МСОП изучил лишь 8100 видов насекомых, – однако они признаны находящимися под угрозой исчезновения другими организациями.
Угроза: вырубка лесов
Для лемуров без леса нет жизни. На Мадагаскаре – в их единственном ареале – уже вырублено порядка 80 процентов деревьев. Идет активная застройка, добыча угля, процветает подсечно-огневое земледелие. Лемуров вытеснили в небольшие охраняемые зоны, 38 видов находятся на грани полного исчезновения. Местным жителям объясняют выгоду от использования печей с небольшим расходом топлива: только так удастся сократить потребление древесины и защитить лесное пристанище редких животных.