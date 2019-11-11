Новый ковчег: каких животных мы теряем

Каковы потери от исчезновения вида? В каком-то смысле любой вид – неважно, обезьяна или муравей, – это ответ на задачу: как выжить на Земле. Геном вида – своего рода инструкция, и с исчезновением вида она оказывается навсегда утрачена. Человечество в каком-то смысле разграбляет библиотеку – библиотеку жизни.

Джоул Сартори вот уже 13 лет снимает представителей фауны для проекта «Фотоковчег». Все чаще животные, обитающие в зоопарках или в специальных питомниках, становятся одними из последних представителей своего вида (а иногда и вовсе единственными).

Так, древесная лягушка Раббса из Панамы по кличке Тафи, жившая в ботаническом саду Атланты, считалась последним представителем своего вида. В 2016 году ее не стало; вполне вероятно, что теперь вид Ecnomiohyla rabborum стал вымершим.

Ромео – самец лягушки сеуэнкасский свистун, эндемика Боливии, обитающий в музее естествознания в городе Кочабамбе, также считался единственным выжившим. Ученые создали для него онлайн-анкету знакомств и указали ссылку для сбора пожертвований. В результате удалось набрать 25 тысяч долларов, и на эти средства в январе была организована экспедиция в восточную часть Анд, где когда-то обитали эти лягушки.

К своему удивлению, ученые обнаружили еще пять представителей вида – двух самцов и трех самок. Всех доставили в Кочабамбу, одна из самок уже достигла половозрелого возраста для спаривания с Ромео – ее назвали Джульеттой. Пока, правда, неизвестно, смогут ли они продолжить род.

Джоул Сартори ко всем своим моделям относится с глубоким почтением. В каждом животном ему удается запечатлеть что-то неповторимое – на мой взгляд, тут уместно говорить о душе. Один из моих любимых снимков, сделанных Джоулом, – портрет сухопутной улитки Partula nodosa. На разных островах в южной части Тихого океана обитали десятки видов наземных улиток из рода Partula, занимавших разные экологические ниши. Однако завезенные на острова хищные улитки из Флориды привели к вымиранию около трети видов. Некоторые из них выживают только благодаря программам разведения в неволе.