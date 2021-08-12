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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природа

Новый штамм морбилливируса угрожает морским млекопитающим по всему миру

National Geographic Россия
12 августа 2021
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Фото: fisheries.noaa.gov
Ученые установили причину гибели дельфина, оказавшегося на мели на Гавайях три года назад.

Биологи на Гавайях обнаружили ранее неизвестный штамм морбилливируса китообразных – патогена, который может вызывать смертельные инфекции у морских млекопитающих по всему миру. Вирус был обнаружен у одинокого дельфина Фрейзера – очень социального вида, – что вызвало опасения, что болезнь может распространиться за пределами центральной части Тихого океана.

Молодой самец дельфина Фрейзера (Lagenodelphis hosei) оказался на мели у побережья Мауи в 2018 году, что положило начало двухлетнему расследованию его гибели. Его тело было в достаточно хорошей форме, но органы и клетки проявляли признаки болезни.

Генетический анализ клеточных культур выявил виновника смерти: «новый и очень дивергентный штамм морбилливируса», о котором ученые раньше не знали. Об этом рассказала в пресс-релизе Криси Уэст, младшая научная сотрудница Гавайского института морской биологии UH Mānoa.

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Науке известны лишь несколько штаммов морбилливируса китообразных, но все они вызывают регулярные смертельные вспышки среди морских млекопитающих. К роду Morbillivirus из семейста парамиксовирусов также относится вирус кори и вирус чумы собак.

Дельфины Фрейзера также известны как малайзийские дельфины, саравакские дельфины или короткоклювые дельфины. Представители этого вида очень общительны и дружелюбны, и, как известно, часто плавают с группами других дельфинов. Так они могут с легкостью распространить заразный патоген в другие части мира. 

«Это важно для нас еще и потому, что есть около 20 других видов дельфинов и китов, считающих Гавайи своим домом. Все они могут быть уязвимы для вспышки этого вируса. Примером могут служить наши островные исчезающие малые косатки, которых осталось всего 167 особей. Если морбилливирус распространится среди этой популяции, он не только станет помешает восстановлению вида, но и может стать причиной его исчезновения», – Криси Уэст.

Два предыдущих инцидента с участием новых штаммов морбилливируса привели к высокой смертности дельфинов у берегов Бразилии и западного побережья Австралии. В случае с дельфинами у побережья Бразилии погибло около 200 дельфинов в период с ноября по декабрь 2017 года. 

Авторы нового расследования говорят, что необходимы дополнительные исследования для проверки уровня иммунитета среди дельфинов и китов в центральной части Тихого океана, поскольку это может помочь установить уровень предыдущих инфекций и масштабы вспышки.

Однако справиться с этой болезнью будет нелегко. Лаборатории UH Health and Stranding Lab удалось восстановить менее 5% от численности китообразных, погибших в гавайских водах. Команда просит сообщать о мертвых и пострадавших морских млекопитающих всех, кто их заметит.

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