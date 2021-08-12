Новый штамм морбилливируса угрожает морским млекопитающим по всему миру

Биологи на Гавайях обнаружили ранее неизвестный штамм морбилливируса китообразных – патогена, который может вызывать смертельные инфекции у морских млекопитающих по всему миру. Вирус был обнаружен у одинокого дельфина Фрейзера – очень социального вида, – что вызвало опасения, что болезнь может распространиться за пределами центральной части Тихого океана.

Молодой самец дельфина Фрейзера (Lagenodelphis hosei) оказался на мели у побережья Мауи в 2018 году, что положило начало двухлетнему расследованию его гибели. Его тело было в достаточно хорошей форме, но органы и клетки проявляли признаки болезни.

Генетический анализ клеточных культур выявил виновника смерти: «новый и очень дивергентный штамм морбилливируса», о котором ученые раньше не знали. Об этом рассказала в пресс-релизе Криси Уэст, младшая научная сотрудница Гавайского института морской биологии UH Mānoa.