Новый штамм морбилливируса угрожает морским млекопитающим по всему миру

Биологи на Гавайях обнаружили ранее неизвестный штамм морбилливируса китообразных – патогена, который может вызывать смертельные инфекции у морских млекопитающих по всему миру. Вирус был обнаружен у одинокого дельфина Фрейзера – очень социального вида, – что вызвало опасения, что болезнь может распространиться за пределами центральной части Тихого океана.
Молодой самец дельфина Фрейзера (Lagenodelphis hosei) оказался на мели у побережья Мауи в 2018 году, что положило начало двухлетнему расследованию его гибели. Его тело было в достаточно хорошей форме, но органы и клетки проявляли признаки болезни.
Генетический анализ клеточных культур выявил виновника смерти: «новый и очень дивергентный штамм морбилливируса», о котором ученые раньше не знали. Об этом рассказала в пресс-релизе Криси Уэст, младшая научная сотрудница Гавайского института морской биологии UH Mānoa.
Науке известны лишь несколько штаммов морбилливируса китообразных, но все они вызывают регулярные смертельные вспышки среди морских млекопитающих. К роду Morbillivirus из семейста парамиксовирусов также относится вирус кори и вирус чумы собак.
Дельфины Фрейзера также известны как малайзийские дельфины, саравакские дельфины или короткоклювые дельфины. Представители этого вида очень общительны и дружелюбны, и, как известно, часто плавают с группами других дельфинов. Так они могут с легкостью распространить заразный патоген в другие части мира.
Два предыдущих инцидента с участием новых штаммов морбилливируса привели к высокой смертности дельфинов у берегов Бразилии и западного побережья Австралии. В случае с дельфинами у побережья Бразилии погибло около 200 дельфинов в период с ноября по декабрь 2017 года.
Авторы нового расследования говорят, что необходимы дополнительные исследования для проверки уровня иммунитета среди дельфинов и китов в центральной части Тихого океана, поскольку это может помочь установить уровень предыдущих инфекций и масштабы вспышки.
Однако справиться с этой болезнью будет нелегко. Лаборатории UH Health and Stranding Lab удалось восстановить менее 5% от численности китообразных, погибших в гавайских водах. Команда просит сообщать о мертвых и пострадавших морских млекопитающих всех, кто их заметит.
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