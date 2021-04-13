Новый вид гадюк обнаружили на Кавказе

Базируясь на морфологических и молекулярных результатах, особенностях экологии пресмыкающихся из левобережного бассейна реки Кура в Восточной Грузии и Южной Осетии, ученые пришли к выводу о самостоятельности вида.

Среди представителей комплекса кавказской гадюки но­вый вид имеет минимальные значения длины тела, длины и ширины головы, особенности чешуйчатого покрова; отмечены отличия и в строении гемипени­са.

Но самое интересное – рисунок чешуи и окраска гадюки Туниева очень разнообразны. Основной фон взрослых и молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко — коричневато-красноватый, либо желтый; самок — розовато-серый, светло-коричневый, серо-желтый, встречаются меланисты. Зигзаги и узоры тоже сильно различаются от особи к особи. Горло у всех экземпляров светлое, брюхо у большинства серо-пятнистое на темном фоне.

Все известные находки гадюки Туниева приуро­чены к левобережному бассейну среднего течения реки Кура от Боржомского ущелья (восточный склон Месхетского хребта) в Грузии до среднегорных районов Южной Осетии (восточные предгорья Лихского хребта и южные отроги Центрального Кавказа).

Яд гадюковых змей оказывает негативное воздействие на свертываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Однако не так давно ученые обнаружили, что советский препарат оказался эффективным средством от укусов этих змей.