Новый вид гадюк обнаружили на Кавказе
Новый вид гадюки обнаружен в левобережном бассейне среднего течения реки Кура. Вид назван в честь известного российского герпетолога, президента российского герпетологического общества им. А.М. Никольского РАН, Бориса Сакоевича Туниева.
Как отмечает пресс-служба ФБГУ Сочинский национальный парк, Туниев внес значительный вклад в изучение герпетофауны Кавказа и таксономии щиткоголовых гадюковых змей.
В ходе экспедиционных работ Сочинского национального парка по сбору материалов для первого издания Красной книги Республики Южная Осетия, в ряде локалитетов (локалитет – географическая привязка к месту нахождения особи, часть ареала – прим.ред.) Южной Осетии были найдены своеобразные гадюки, имеющие явное родство с кавказской гадюкой (Pelias kaznakovi). Позже от грузинских коллег были получены такие же гадюки из Боржомского ущелья в Восточной Грузии – позже туда отправились сами герпетологи.
Сравнение пойманных рептилий с гадюками Казнакова и Динника показали их существенные отличия в морфологии и генетике: по результатам анализа митохондриального гена цитохрома b, гадюки из левобережного бассейна среднего течения реки Кура сформировали отдельный кластер, не сестринский по отношению к кавказской гадюке.
Базируясь на морфологических и молекулярных результатах, особенностях экологии пресмыкающихся из левобережного бассейна реки Кура в Восточной Грузии и Южной Осетии, ученые пришли к выводу о самостоятельности вида.
Среди представителей комплекса кавказской гадюки новый вид имеет минимальные значения длины тела, длины и ширины головы, особенности чешуйчатого покрова; отмечены отличия и в строении гемипениса.
Но самое интересное – рисунок чешуи и окраска гадюки Туниева очень разнообразны. Основной фон взрослых и молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко — коричневато-красноватый, либо желтый; самок — розовато-серый, светло-коричневый, серо-желтый, встречаются меланисты. Зигзаги и узоры тоже сильно различаются от особи к особи. Горло у всех экземпляров светлое, брюхо у большинства серо-пятнистое на темном фоне.
Все известные находки гадюки Туниева приурочены к левобережному бассейну среднего течения реки Кура от Боржомского ущелья (восточный склон Месхетского хребта) в Грузии до среднегорных районов Южной Осетии (восточные предгорья Лихского хребта и южные отроги Центрального Кавказа).
Яд гадюковых змей оказывает негативное воздействие на свертываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Однако не так давно ученые обнаружили, что советский препарат оказался эффективным средством от укусов этих змей.