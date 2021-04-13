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Природа

Новый вид гадюк обнаружили на Кавказе

National Geographic Россия
13 апреля 2021
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Гадюка Туниева (голотип, самец), Южная Осетия
Фото: Сочинский национальный парк
Змею нарекли гадюкой Туниева.

Новый вид гадюки обнаружен в левобережном бассейне среднего течения реки Кура. Вид назван в честь известного российского герпетолога, президента российского герпетологического общества им. А.М. Никольского РАН, Бориса Сакоевича Туниева.

Как отмечает пресс-служба ФБГУ Сочинский национальный парк, Туниев внес значительный вклад в изучение герпетофауны Кавказа и таксономии щиткоголовых гадюковых змей. 

В ходе экспедиционных работ Сочинского национального парка по сбору материалов для первого издания Красной книги Республики Южная Осетия, в ряде локалитетов (локалитет – географическая привязка к месту нахождения особи, часть ареала – прим.ред.) Южной Осетии были найдены своеобразные гадюки, имеющие явное родство с кавказской гадюкой (Pelias kaznakovi). Позже от грузинских коллег были получены такие же гадюки из Боржомского ущелья в Восточной Грузии – позже туда отправились сами герпетологи. 

Сравнение пойманных рептилий с гадюками Казнакова и Динника показали их существенные отличия в морфологии и генетике: по результатам анализа митохондри­ального гена цитохрома b, гадюки из левобережного бассейна среднего течения реки Кура сформировали отдельный кластер, не сестринский по отношению к кавказской гадюке.

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Острые крылья зигзага самца гадюки Туниева, Восточная Грузия
Фото: Г. Иремашвили / science.npsochi.ru
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Дымчато-розовое окрашивание самки гадюки Туниева, Восточная Грузия
Фото: Г. Иремашвили / science.npsochi.ru
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Жёлто-кирпичное окрашивание самки гадюки Туниева, Южная Осетия
Фото: Сочинский национальный парк
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Розовые тона в окраске самки гадюки Туниева, Южная Осетия
Фото: Сочинский национальный парк
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Черное окрашивание (меланист) самки гадюки Туниева, Южная Осетия
Фото: В. Тихонов / science.npsochi.ru
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Красно-коричневое окрашивание самки гадюки Туниева, Южная Осетия
Фото: Сочинский национальный парк
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Ареал гадюки Туниева
Фото: Сочинский национальный парк

Базируясь на морфологических и молекулярных результатах, особенностях экологии пресмыкающихся из левобережного бассейна реки Кура в Восточной Грузии и Южной Осетии, ученые пришли к выводу о самостоятельности вида.

Среди представителей комплекса кавказской гадюки но­вый вид имеет минимальные значения длины тела, длины и ширины головы, особенности чешуйчатого покрова; отмечены отличия и в строении гемипени­са. 

Но самое интересное – рисунок чешуи и окраска гадюки Туниева очень разнообразны. Основной фон взрослых и молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко — коричневато-красноватый, либо желтый; самок — розовато-серый, светло-коричневый, серо-желтый, встречаются меланисты. Зигзаги и узоры тоже сильно различаются от особи к особи. Горло у всех экземпляров светлое, брюхо у большинства серо-пятнистое на темном фоне.

Все известные находки гадюки Туниева приуро­чены к левобережному бассейну среднего течения реки Кура от Боржомского ущелья (восточный склон Месхетского хребта) в Грузии до среднегорных районов Южной Осетии (восточные предгорья Лихского хребта и южные отроги Центрального Кавказа). 

Яд гадюковых змей оказывает негативное воздействие на свертываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Однако не так давно ученые обнаружили, что советский препарат оказался эффективным средством от укусов этих змей. 

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