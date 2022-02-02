Новый вид инвазивного молотоголового червя назвали в честь коронавируса

Вместе с Humbertium covidum биологи открыли еще один похожий вид.

Международная группа ученых под руководством профессора Жана-Лу Жюстина из Национального музея естественной истории в Париже (ISYEB) описала два новых вида молотоголовых червей из семейства Geoplanidae.

Как и во многих других работах об этих животных, исследование выдвигает на первый план проблему чужеродных видов и их потенциал стать инвазивными. Представители семейства Geoplanidae, также известные как наземные планарии, истребляют почвенных животных, включая дождевых червей, слизней и улиток. Они представляют угрозу для биоразнообразия почвы и экологии, когда попадают в новую среду.

Ряд видов наземных планарий ранее уже был описан учеными не по образцам из страны их происхождения, а по образцам, полученным из уже захваченных ими мест обитаний в других странах. Так обстоит дело, например, с двумя видами, обнаруженными в США, Bipalium pennsylvanicum и Bipalium adventitium, происходящими из Азии, но не зарегистрированными ни в одной азиатской стране. Два новых вида, описанных в новом исследовании, открыты по аналогичной схеме.

Наземные планарии включают несколько настоящих гигантов среди червей, один из которых достигает метра в длину. Однако описанные здесь новые виды имеют небольшие размеры, что, возможно, объясняет, почему раньше они ускользали от внимания исследователей.

Первый открытый вид – Humbertium covidum – был найден в двух садах в Атлантических Пиренеях (Франция), а также в Венето (Италия). Он маленький (30 мм) и имеет равномерную черную металлическую окраску, что довольно необычно для семейства Geoplanidae. Благодаря генетическому анализу содержимого кишечника исследователи обнаружили, что эти плоские черви питаются маленькими улитками. Ученые полагают, что этот вид пришел из Азии, и он потенциально инвазивный.

Второй новый вид получил название Diversibipalium mayottensis и был обнаружен только на Майотте (французский остров в Мозамбикском проливе). Этот вид аналогичен по размерам Humbertium covidum, но отличается окраской – у него есть зелено-голубые вкрапления на коричневом теле.

Генетический анализ показал, что этот вид является родственной группой для всех других наземных планарий (подсемейство Bipaliinae) и, таким образом, представляет особый интерес для понимания эволюции этих червей. Его происхождение могло быть связано с Мадагаскаром, откуда он был непреднамеренно завезен людьми на Майотту когда-то в прошлом.

Diversibipalium mayottensis Фото: Laurent Charles

«Из-за пандемии во время карантина большинство из нас были дома, а наша лаборатория была закрыта. Полевые экспедиции были невозможны. Я убедил своих коллег собрать всю имеющуюся у нас информацию об этих червях, провести компьютерный анализ и, наконец, написать эту очень длинную статью. Мы решили назвать один из видов covidum, отдавая дань уважения жертвам пандемии», – объяснил Жан-Лу Жюстин.