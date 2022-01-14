Новый вид лягушек назван в честь Греты Тунберг

Тропические леса Панамы изучены не достаточно хорошо, и каждая экспедиция сталкивается со множеством сложностей. В данном случае ученым пришлось подниматься на гору Cerro Chucantí высотой около 1500 метров, перемещаясь верхом и пешком по узким горным тропам.

Размеры лягушек варьируются в зависимости от местности, где они были найдены, но самки всегда крупнее самцов. Средние показатели – на уровне 21-36 мм для самцов и 27-45 мм для самок. Земноводное имеет характерные выпуклые черные глаза, контрастную светлую верхнюю губу, большую голову и конический бугорок на верхнем веке.