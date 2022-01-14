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Природа

Новый вид лягушек назван в честь Греты Тунберг

Анастасия Баринова
14 января 2022
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Фото: Konrad Mebert/ZooKeys
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Фото: Konrad Mebert/ZooKeys
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Фото: Konrad Mebert/ZooKeys
Земноводное встречается в восточной Панаме.

Биологи из некоммерческой экологической организации Rainforest Trust открыли в восточной Панаме новый вид земноводных. Лягушка относится к виду Pristimantis, который включает в себя 570 видов. Из них только 13 обитают на территории Панамы. Животное получило имя Pristimantis gretathunbergae в честь активистки Греты Тунберг. 

«Грета больше, чем кто-либо, напоминает нам, что будущее каждого вида на Земле зависит от того, что мы делаем прямо сейчас, чтобы положить конец изменению климата».

Тропические леса Панамы изучены не достаточно хорошо, и каждая экспедиция сталкивается со множеством сложностей. В данном случае ученым пришлось подниматься на гору Cerro Chucantí высотой около 1500 метров, перемещаясь верхом и пешком по узким горным тропам.

Размеры лягушек варьируются в зависимости от местности, где они были найдены, но самки всегда крупнее самцов. Средние показатели – на уровне 21-36 мм для самцов и 27-45 мм для самок. Земноводное имеет характерные выпуклые черные глаза, контрастную светлую верхнюю губу, большую голову и конический бугорок на верхнем веке.

Места обитания сильно фрагментированы, и этим объясняется заметная разница в величине особей из каждой разрозненной популяции. Ученые уверены, что этот представитель фауны уже сейчас сталкивается с серьезными угрозами из-за обезлесивания и изменения климата.

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