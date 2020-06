Новый вид пауков с Джокером на спине назвали в честь Хоакина Феникса

В свою очередь, род этих пауков носит имя выдающегося американского музыканта Лу Рида.

Joaquin Phoenix now has a spider named after him. The newly discovered velvet spider species is named ‘Loureedia Phoenixi’ due to the pattern on the creature's back that resembles Joker’s smile [Via: @DailyMail] pic.twitter.com/TmtKIThhyx