Новый вид пауков с Джокером на спине назвали в честь Хоакина Феникса

Новый вид пауков был обнаружен в Иране группой ученых Университета Турку (Финляндия) под руководством Алирезы Замани. Членистоногое получило название Loureedia Phoenixi в честь актера Хоакина Феникса, сыгравшего злодея вселенной DC Comics Джокера в одноименном фильме.
По словам исследователей, окрас паука похож на грим знаменитого антагониста Бэтмена, а название было выбрано, чтобы отдать дань уважения Фениксу, который уже давно пропагандирует этичное отношение к братьям нашим меньшим, входит в несколько зоозащитных организаций и является веганом. В 2005 году актер озвучил шокирующий фильм «Земляне», который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными, а также вопросам вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.
Joaquin Phoenix now has a spider named after him. The newly discovered velvet spider species is named ‘Loureedia Phoenixi’ due to the pattern on the creature's back that resembles Joker’s smile [Via: @DailyMail] pic.twitter.com/TmtKIThhyx— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) June 24, 2020
L. Phoenixi принадлежит к роду пауков-эрезид Loureedia, который был назван так в честь одного из наиболее влиятельных музыкантов ХХ века Льюиса Аллана Рида, более известного как Лу Рид. Ученые отмечают, что представитель рода Loureedia был впервые найден за пределами Средиземноморья.
Пока исследователи знают о новом виде не очень много. Более того, до сих пор были обнаружены только самцы пауков L. Phoenixi. В ближайшее время ученые рассчитывают найти и самок, отслеживая самцов.
Фильм «Джокер», вышедший на экраны в 2019 году, стал самой кассовой лентой в истории с рейтингом R. За роль Артура Флека в фильме Хоакин Феникс получил «Оскар», а лестница, на которой станцевал главный герой «Джокера», быстро стала новой достопримечательностью Нью-Йорка.