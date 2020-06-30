Новый вид пауков с Джокером на спине назвали в честь Хоакина Феникса

L. Phoenixi принадлежит к роду пауков-эрезид Loureedia, который был назван так в честь одного из наиболее влиятельных музыкантов ХХ века Льюиса Аллана Рида, более известного как Лу Рид. Ученые отмечают, что представитель рода Loureedia был впервые найден за пределами Средиземноморья.

Пока исследователи знают о новом виде не очень много. Более того, до сих пор были обнаружены только самцы пауков L. Phoenixi. В ближайшее время ученые рассчитывают найти и самок, отслеживая самцов.