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Природа

Новый вид ядовитых змей назвали в честь Салазара Слизерина

Анастасия Крутикова
21 апреля 2020
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Фото: Aamod Zambre and Chintan Seth, Eaglenest Biodiversity Project.
Герпетологи, исследующие новый вид куфии, оказались фанатами саги о Гарри Поттере.

Куфии, или копьеголовые змеи (лат. Trimeresurus) — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Именно к этому роду и принадлежит новый вид змей, открытый во время экспедиции герпетологов в северо-восточной Индии. Копьеголовую змею нарекли Trimeresurus salazar в честь Салазара Слизерина — волшебника-змееуста и основателя одного из факультетов в школе Хогвартс из саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. 

Ученые отметили, что почти назвали новый вид в честь Нагайны (Nagini) — спутницы главного злодея Волдеморта, но решили оставить это наименование на случай, когда они встретят новый вид кобры, потому что Нагайна из повести Киплинга ей и являлась. 

«Очевидно, все мы большие поклонники [ее творчества]», — отмечает исследователь Зеешан Мирза (Zeeshan Mirza), который был членом экспедиции, продлившейся с июня по август 2019 года.

Во время экспедиции в индийском регионе Аруначал-Прадеш герпетологи обнаружили двух представителей нового вида июльской ночью в зарослях зелени. Также несколькими месяцами ранее в той же местности был обнаружен другой новый вид копьеголовых змей — Trimeresurus arunachalensis.

Описание разных видов куфий довольно затруднительно: морфологически рептилии этого рода очень похожи друг на друга, поэтому сложно оценить разнообразие змей в этом регионе, особенно в полевых условиях. Например, от близкородственного им вида куфий Trimeresurus septentrionalis «салазарова» куфия отличается полоской оранжевого цвета, которая тянется под глазом, большим количеством зубов и коротким гемипенисом

Ученые утверждают, что находка этого вида и T. arunachalensis в одном регионе в течение одного года подчеркивает необходимость проведения специальных исследований для документирования биоразнообразия в северо-восточной Индии.

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Bombay Natural History Society / Zoosystematics and Evolution T. salazar

Учены выяснили, что найденная ими змея относится к отдельному самостоятельному виду благодаря анализу митохондриальной ДНК рептилии. 

Всего за время экспедиции на северо-востоке Индии исследователям удалось встретить трех представителей T. salazar. Они смогли поймать и детально изучить только двоих, поэтому невозможно конкретно оценить численность этих репилий.

«Это место похоже на рай для герпетологов», — отмечает участник экспедиции Харшал С. Бхосале (Harshal S Bhosale). — «Немногие изучали рептилий и амфибий в Индии. Справочники, которые у нас есть, в основном написаны британцами и опубликованы в 1930-х годах».
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Bombay Natural History Society / Zoosystematics and Evolution T. salazar

Результаты исследования нового вида копьеголовых змей опубликована в журнале Zoosystematics and Evolution.

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