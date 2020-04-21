Новый вид ядовитых змей назвали в честь Салазара Слизерина

Куфии, или копьеголовые змеи (лат. Trimeresurus) — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Именно к этому роду и принадлежит новый вид змей, открытый во время экспедиции герпетологов в северо-восточной Индии. Копьеголовую змею нарекли Trimeresurus salazar в честь Салазара Слизерина — волшебника-змееуста и основателя одного из факультетов в школе Хогвартс из саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Ученые отметили, что почти назвали новый вид в честь Нагайны (Nagini) — спутницы главного злодея Волдеморта, но решили оставить это наименование на случай, когда они встретят новый вид кобры, потому что Нагайна из повести Киплинга ей и являлась.