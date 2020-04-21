Новый вид ядовитых змей назвали в честь Салазара Слизерина

Куфии, или копьеголовые змеи (лат. Trimeresurus) — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Именно к этому роду и принадлежит новый вид змей, открытый во время экспедиции герпетологов в северо-восточной Индии. Копьеголовую змею нарекли Trimeresurus salazar в честь Салазара Слизерина — волшебника-змееуста и основателя одного из факультетов в школе Хогвартс из саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Ученые отметили, что почти назвали новый вид в честь Нагайны (Nagini) — спутницы главного злодея Волдеморта, но решили оставить это наименование на случай, когда они встретят новый вид кобры, потому что Нагайна из повести Киплинга ей и являлась.
Во время экспедиции в индийском регионе Аруначал-Прадеш герпетологи обнаружили двух представителей нового вида июльской ночью в зарослях зелени. Также несколькими месяцами ранее в той же местности был обнаружен другой новый вид копьеголовых змей — Trimeresurus arunachalensis.
Описание разных видов куфий довольно затруднительно: морфологически рептилии этого рода очень похожи друг на друга, поэтому сложно оценить разнообразие змей в этом регионе, особенно в полевых условиях. Например, от близкородственного им вида куфий Trimeresurus septentrionalis «салазарова» куфия отличается полоской оранжевого цвета, которая тянется под глазом, большим количеством зубов и коротким гемипенисом.
Ученые утверждают, что находка этого вида и T. arunachalensis в одном регионе в течение одного года подчеркивает необходимость проведения специальных исследований для документирования биоразнообразия в северо-восточной Индии.
Учены выяснили, что найденная ими змея относится к отдельному самостоятельному виду благодаря анализу митохондриальной ДНК рептилии.
Всего за время экспедиции на северо-востоке Индии исследователям удалось встретить трех представителей T. salazar. Они смогли поймать и детально изучить только двоих, поэтому невозможно конкретно оценить численность этих репилий.
Результаты исследования нового вида копьеголовых змей опубликована в журнале Zoosystematics and Evolution.