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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Новый вид змей открыли по фото в соцсетях

Анастасия Баринова
23 ноября 2021
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Фото: Mirza ZA, Bhardwaj VK, Patel H (2021) via Evolutionary Systematics
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Фото: Mirza ZA, Bhardwaj VK, Patel H (2021) via Evolutionary Systematics
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Фото: Mirza ZA, Bhardwaj VK, Patel H (2021) via Evolutionary Systematics
Во время локдауна индийский аспирант занялся съемкой животных и случайно наткнулся на неизвестную науке рептилию.

Индийский аспирант Вирендар Бхардвадж, как и многие люди в прошлом году, долго сидел дома на самозоляции. Молодой человек увлекался биологией, и чтобы разнообразить свой досуг, фотографировал представителей фауны, которых замечал на заднем дворе.

5 июня 2020 года он загрузил в Инстаграм фотографию, которая привлекла внимание герпетолога Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук Индии. Автор снимка решил, что в объектив камеры попал обыкновенный олигодон (Oligodon arnensis) – представитель семейства ужеобразных, но специалист сразу же заметил отличия – в частности, отсутствие характерных зубов. 

Вместе с коллегами Мирза обратился к Бхардваджу с просьбой поймать живой экземпляр, и тому удалось предоставить ученым даже две особи.

Герпетологи провели анализ ДНК и собрали морфологические данные: посчитали количество чешуек и осмотрели форму черепа. В начале 2021 года команда завершила идентификацию и убедилась, что аспирант поймал новый вид змеи.

Несмотря на то, что она относится к роду Oligodon, чьи представители обычно питаются яйцами птиц и других рептилий, неизвестная науке змея может иметь совсем другую диету. У нее иные зубы, чем у своих ближайших собратьев.

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Mirza ZA, Bhardwaj VK, Patel H (2021) via Evolutionary Systematics Микротомографические снимки черепа змеи

Рептилия получила имя Oligodon churahensis в честь долины Чура, где она обитает.

Всемирный фонд дикой природы считает, что в сухом климате западных Гималаев обитает меньше животных, чем в восточных районах, однако новое открытие доказывает, что и этот регион плохо изучен. По крайней мере, с точки зрения герпетофауны.

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