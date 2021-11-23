Новый вид змей открыли по фото в соцсетях

Индийский аспирант Вирендар Бхардвадж, как и многие люди в прошлом году, долго сидел дома на самозоляции. Молодой человек увлекался биологией, и чтобы разнообразить свой досуг, фотографировал представителей фауны, которых замечал на заднем дворе.

5 июня 2020 года он загрузил в Инстаграм фотографию, которая привлекла внимание герпетолога Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук Индии. Автор снимка решил, что в объектив камеры попал обыкновенный олигодон (Oligodon arnensis) – представитель семейства ужеобразных, но специалист сразу же заметил отличия – в частности, отсутствие характерных зубов.