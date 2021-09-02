Нулевая категория редкости: какие виды исчезли из дикой природы России
Минприроды регулярно проводит инвентаризацию природного наследия страны. За последние 400 лет Россия утратила девять видов и подвидов животных, таких как тур, степной тарпан, морская корова: их в дикой природе уже не осталось. Тем не менее мониторинг растительного и животного мира, своевременное внесение объектов в Красную книгу Российской Федерации, позволяют предпринимать шаги по спасению видов, нуждающихся в защите.
Красная книга по животным издается с 1983 года, по растениям — с 1988 года. На данный момент в Перечень включено 443 объекта животного мира и 676 видов растений, и этот реестр регулярно пополняется. В последнюю редакцию, датированную 2 апреля 2020 года, было внесено 43 новых таксона (виды, подвиды, популяции). Среди 29 птиц — чернозобая гагара, красношейная поганка, малая колпица, несколько подвидов и популяций серого гуся и гуменника, чернобрюхий глухарь, морской зуек, краснозобик. В списке 14 млекопитающих представлены восточный длиннокрыл, европейская широкоушка, черношапочный сурок, индийский дикобраз, два подвида песца, полосатая гиена, каспийский тюлень и несколько подвидов и популяций северного оленя.
Минприроды поясняет, что основанием для внесения объектов в перечень является опасное сокращение их численности, ареала и другие неблагоприятные условия, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по сохранению и восстановлению. Сейчас в России насчитывается более 12 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ), общая площадь которых с учетом морской акватории превышает 240 млн га: это около 13% площади всей страны.
Благодаря совместным действиям государства и частных компаний по нескольким видам животных наметилось улучшение. Самым ярким примером является амурский тигр, чья популяция за последние десять лет выросла на 120 особей: до 580. А по сравнению с 1940-х годами, когда на Дальнем Востоке осталось всего 50 животных, это значительный прорыв.
Тем не менее, ряд видов из Красной книги будет исключен, и не по причине их благополучного статуса. По последним данным, «вероятно исчезнувшими» могут считаться 11 видов. Категория редкости «0» присвоена зверям, рыбам и птицам, которые ранее обитали на территории определенной местности, но теперь их нахождение в природе не подтверждено. Это, в частности:
- аборигенная популяция балтийского осетра, обитавшего в Ладожском озере;
- атлантический осетр, который ранее мигрировал для нереста в реки, впадающие в Балтийское, Черное и, возможно, Белое моря;
- восточный динодон: его единственный экземпляр жил на острове Шикотан;
- красноногий ибис, населяваший территории от среднего Приамурья в России до Китая;
- кулан, распространенный в степях во времена СССР;
- лошадь Пржевальского, встречавшаяся в Азии;
- овсянка Янковского, которая гнездовалась в западных районах Приморского края;
- полосатая гиена, жившая в Закавказье, Туркмении, Узбекистане;
- тонкохвостый полоз из Уссурийского края;
- тюлень-монах, чьим домом была акватория Черного моря;
- чернобрюхий глухарь из Псковской и Ленинградской областей.