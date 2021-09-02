Нулевая категория редкости: какие виды исчезли из дикой природы России

Минприроды регулярно проводит инвентаризацию природного наследия страны. За последние 400 лет Россия утратила девять видов и подвидов животных, таких как тур, степной тарпан, морская корова: их в дикой природе уже не осталось. Тем не менее мониторинг растительного и животного мира, своевременное внесение объектов в Красную книгу Российской Федерации, позволяют предпринимать шаги по спасению видов, нуждающихся в защите.

Красная книга по животным издается с 1983 года, по растениям — с 1988 года. На данный момент в Перечень включено 443 объекта животного мира и 676 видов растений, и этот реестр регулярно пополняется. В последнюю редакцию, датированную 2 апреля 2020 года, было внесено 43 новых таксона (виды, подвиды, популяции). Среди 29 птиц — чернозобая гагара, красношейная поганка, малая колпица, несколько подвидов и популяций серого гуся и гуменника, чернобрюхий глухарь, морской зуек, краснозобик. В списке 14 млекопитающих представлены восточный длиннокрыл, европейская широкоушка, черношапочный сурок, индийский дикобраз, два подвида песца, полосатая гиена, каспийский тюлень и несколько подвидов и популяций северного оленя.