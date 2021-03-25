Оба вида африканских слонов признаны вымирающими

Международный союз охраны природы (МСОП) теперь относит оба вида африканских слонов – африканских лесных слонов (Loxodonta cyclotis) и африканских саванных слонов (Loxodonta africana) – к вымирающим видам («endangered»). Оба вида ранее имели охранный статус «уязвимые виды» («vulnerable»), что на ступеньку безопаснее с точки зрения выживания популяции.
Оценка МСОП в Красном списке изменилась впервые с тех пор, как африканские слоны были признаны двумя разными видами. По данным экспертов, численность лесных слонов снизилась как минимум на 86 процентов с 1984 по 2015 год, а их собратьев в саванне — на 60 процентов с 1965 по 2015 годы.
Считается, что всего осталось около 415 000 африканских слонов. Это может показаться значительным количеством, но риск исчезновения измеряется не только количеством, но и скоростью сокращения популяции.
Основная причина того, что африканские слоны теперь находятся под угрозой исчезновения, — это продолжающаяся незаконная торговля дериватами (частями диких животных), особенно для удовлетворения спроса в Юго-Восточной Азии, где слоновая кость популярна в традиционной медицине. Хотя браконьерство находилось на пике в 2011 году, сейчас оно не прекратилось.
Спрос на слоновьи бивни в Юго-Восточной Азии — не единственное, что ставит животных под угрозу. Растущее население также ведет к дефрагментации и исчезновению среды их обитания. Хотя, например, Ботсвана и Габон — две яркие точки, где политические инициативы, финансирование природоохранных мероприятий и меньшая плотность населения привели к тому, что численность слонов либо стабильна, либо растет.
На то, чтобы исправить положение слонов, потребуются годы. У этих африканских гигантов, особенно у лесных слонов, скорость размножения низкая, а на вынашивание плода уходит около двух лет.
Кэтлин Гобуш говорит, что невозможно предположить, когда слоны окончательно вымрут, но сейчас у нас еще есть время действовать. «Мы надеемся, что эта оценка возобновит внимание к этим двум видам и получит большую поддержку в сферах мониторинга, прекращения браконьерства и снижения спроса на слоновую кость», — отмечает Гобуш.