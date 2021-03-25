Оба вида африканских слонов признаны вымирающими

Международный союз охраны природы (МСОП) теперь относит оба вида африканских слонов – африканских лесных слонов (Loxodonta cyclotis) и африканских саванных слонов (Loxodonta africana) – к вымирающим видам («endangered»). Оба вида ранее имели охранный статус «уязвимые виды» («vulnerable»), что на ступеньку безопаснее с точки зрения выживания популяции.

Оценка МСОП в Красном списке изменилась впервые с тех пор, как африканские слоны были признаны двумя разными видами. По данным экспертов, численность лесных слонов снизилась как минимум на 86 процентов с 1984 по 2015 год, а их собратьев в саванне — на 60 процентов с 1965 по 2015 годы.

Считается, что всего осталось около 415 000 африканских слонов. Это может показаться значительным количеством, но риск исчезновения измеряется не только количеством, но и скоростью сокращения популяции.

Основная причина того, что африканские слоны теперь находятся под угрозой исчезновения, — это продолжающаяся незаконная торговля дериватами (частями диких животных), особенно для удовлетворения спроса в Юго-Восточной Азии, где слоновая кость популярна в традиционной медицине. Хотя браконьерство находилось на пике в 2011 году, сейчас оно не прекратилось.