Обезглавленный морской слизень может вырастить заново остальное тело

Голове морского слизняка может потребоваться несколько часов, чтобы оторваться от его тела, поэтому исследователи сомневаются, что обезглавливание помогает животному при нападении хищников. Зато такой прием мог бы быть эффективным способом борьбы с паразитами. В партии выловленных в дикой природе морских слизней E. atroviridis те немногие, которые «бросили» свои тела, были заражены веслоногими ракообразными.

При внимательном рассмотрении исследователи обнаружили, что у морских слизней есть небольшая петля на задней части головы, которая, кажется, работает как зона отрыва.

Оставленные тела могут двигаться самостоятельно в течение нескольких дней или даже месяцев. Однако брошенное тело не отращивает голову. Вместо этого листообразный остаток бледнеет и слабеет и в конце концов умирает.

Элизии питаются водорослями, но могут обойтись несколько дней без еды, поскольку обладают способностью к фотосинтезу. Нужные для этого процесса хлоропласты слизняки «воруют» у своей пищи. Исследователи планируют продолжить изучение этих существ, чтобы лучше понять точный механизм их регенерации.