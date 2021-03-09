Обезглавленный морской слизень может вырастить заново остальное тело

Потеря тела ниже шеи может быть неприятной, но временной неудачей в жизни — по крайней мере, для двух видов волнистых морских слизней с зеленоватым оттенком.
Ученые обнаружили, что слизень Elysia cf. marginata способен отращивать новое тело, потеряв голову. Уже через несколько часов после отделения от тела голова начинает употреблять пищу, а спустя примерно 20 дней слизняк возвращает себе первоначальный вид.
Другие существа тоже способны регенерировать. Например, плоские морские черви планарии (Tricladida) и вовсе могут отрастить новое тело к каждому из кусочков, если их разрубить на части. Однако план их тела проще, чем у слизня, и отсутствует сердце.
Пока не ясно, много ли видов Elysia могут превращаться в ползающие головы. Морской биолог Соня Крус из Университета Авейру в Португалии работает с двумя другими видами элизии, но не видела ничего подобного. Однако она предупреждает, что не проводила систематических тестов.
Голове морского слизняка может потребоваться несколько часов, чтобы оторваться от его тела, поэтому исследователи сомневаются, что обезглавливание помогает животному при нападении хищников. Зато такой прием мог бы быть эффективным способом борьбы с паразитами. В партии выловленных в дикой природе морских слизней E. atroviridis те немногие, которые «бросили» свои тела, были заражены веслоногими ракообразными.
При внимательном рассмотрении исследователи обнаружили, что у морских слизней есть небольшая петля на задней части головы, которая, кажется, работает как зона отрыва.
Оставленные тела могут двигаться самостоятельно в течение нескольких дней или даже месяцев. Однако брошенное тело не отращивает голову. Вместо этого листообразный остаток бледнеет и слабеет и в конце концов умирает.
Элизии питаются водорослями, но могут обойтись несколько дней без еды, поскольку обладают способностью к фотосинтезу. Нужные для этого процесса хлоропласты слизняки «воруют» у своей пищи. Исследователи планируют продолжить изучение этих существ, чтобы лучше понять точный механизм их регенерации.