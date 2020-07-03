Обитатели Орегонского зоопарка спасаются от жары: видео

На днях Орегонский зоопарк в Портленде выложил видео того, как его питомцы охлаждаются во время наступившей жары. К каждому из животных нашли собственный подход: так, для черного медведя (барибала) поставили собственный бассейн, куда постоянно льется прохладная вода, слонам устраивают холодный душ, поливая их из шланга целым водопадом мелких брызг, а каланам соорудили ванны со льдом (и лакомствами).

Все животные радуются возможности вдоволь поплескаться и всячески это демонстрируют. Медведь-барибал и вовсе не выходит из своего бассейна (немаленького, между прочим – больше тысячи литров!), играя там со струей льющейся воды, изящно вытягивая заднюю лапу на бортик и погружаясь туда с головой. У семейства азиатских слонов тоже есть бассейн (еще более впечатлительных масштабов), а еще их регулярно обливают мощной струей воды из шланга – при этом великаны валяются в грязной луже и даже дрыгают ногами от удовольствия.