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Природа

Обитатели Орегонского зоопарка спасаются от жары: видео

Анастасия Крутикова
03 июля 2020
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Фото: Oregon Zoo
Черный медведь, слоны и каланы наслаждаются летними деньками – но не забывают охлаждаться.

На днях Орегонский зоопарк в Портленде выложил видео того, как его питомцы охлаждаются во время наступившей жары. К каждому из животных нашли собственный подход: так, для черного медведя (барибала) поставили собственный бассейн, куда постоянно льется прохладная вода, слонам устраивают холодный душ, поливая их из шланга целым водопадом мелких брызг, а каланам соорудили ванны со льдом (и лакомствами). 

Все животные радуются возможности вдоволь поплескаться и всячески это демонстрируют. Медведь-барибал и вовсе не выходит из своего бассейна (немаленького, между прочим – больше тысячи литров!), играя там со струей льющейся воды, изящно вытягивая заднюю лапу на бортик и погружаясь туда с головой. У семейства азиатских слонов тоже есть бассейн (еще более впечатлительных масштабов), а еще их регулярно обливают мощной струей воды из шланга – при этом великаны валяются в грязной луже и даже дрыгают ногами от удовольствия. 

Спасаются от жары и другие обитатели Орегонского зоопарка — каланы, или морские выдры. Для этих целей их снабдили целой горой ледяных кубиков, куда водоплавающие куньи с радостью ныряют, зарываясь в них с головой. Там же они устраивают полезные перекусы, явно наслаждаясь жизнью. 

Калан — рекордсмен по густоте шерсти в животном мире: на 1 кв.см. шкуры приходится около 100 тыс. волосков! Благодаря этому мех замечательно сохраняет тепло и не пропускает воду к коже зверя, защищая его от переохлаждения (жира у каланов, как у других морских млекопитающих, нет). Однако в жару такая повышенная пушистость совсем некстати и грозит быстрым получением солнечного удара, так что ванные со льдом – постоянный атрибут летнего интерьера каланов в зоопарке уже много лет. 

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Oregon Zoo

Совсем скоро зоопарк надеется вновь принимать посетителей после вынужденного перерыва во время пандемии коронавируса.  

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