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Но есть и хорошие новости!
Природа

Облачные завитки: образование волшебного явления

Софья Демьянец
20 августа 2020
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Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца способствует появлению красивейшего, но весьма редкого атмосферного явления.

Крайне редко в небе можно увидеть облака в форме аккуратных завитков или волн, подобных тем, что можно наблюдать в океане. И как ни странно, эти облачные волны появляются примерно таким же образом, как и морские.

Это называется неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца, которая возникает при скоростном сдвиге двух веществ относительно друг друга, то есть тогда, когда два вещества движутся с разной скоростью. Типичным примером тому может служить появление волн на поверхности воды под действием ветра, а более редким — возникновение облаков-завитков в небе, которые образуются благодаря потокам воздуха, что движутся с разной скоростью в перистых облаках. Такое явление можно увидеть из любой точки Земли, однако чрезвычайно редко.

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