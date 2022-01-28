Облака в разных полушариях Земли отличаются. Почему?

Облака в Южном полушарии обладают большей отражающей способностью, чем облака в Северном полушарии. Это факт, с которым ученые хорошо знакомы, но до сих пор его не могли полностью объяснить.
Теперь новое исследование проливает больше света на то, почему облака функционируют по-разному в двух полушариях. В частности, ученые выяснили, какую роль в этом процессе играют восходящие потоки – движение теплого воздуха, которое приводит к конденсации и образованию облаков.
В исследовании использовались данные за 2018-2021 годы, собранные в рамках проекта DACAPO-PESO (Динамика наблюдения за аэрозолями, облаками и осадками в первозданной среде Южного океана). За основу были взяты наблюдения в городах Лейпциг в Германии, Лимасол на Кипре и Пунта-Аренас в Чили.
Большая часть Южного полушария приходится не на сушу, а на океан, поэтому воздух здесь в целом чище: в нем меньше аэрозольных частиц, вокруг которых могут формироваться капли воды и кристаллы, образующие более яркие облака.
Исследование показало, что различия были наиболее выражены в свободной тропосфере, где воздушные массы находятся на больших высотах и где на них меньше влияет местное загрязнение. При температурах от -24 °C до -8 °C облака над Пунта-Аренасом образовывали лед в среднем на 10-40 процентов реже, чем облака над Лейпцигом.
Ученые также обнаружили, что восходящие потоки воздуха, возникающие при столкновении западных ветров с Тихого океана с Андами, являются важным фактором в этом процессе, как и загрязнение атмосферы, особенно когда воздух еще холоднее. В своем исследовании ученые называют эти подъемы воздуха гравитационными волнами (gravity waves).
Следующий вопрос заключается в том, характерно ли это исключительно для ландшафта Чили или гравитационные волны также воздействуют на открытый океан. Потребуются дальнейшие измерения, чтобы выяснить, какая часть избыточной жидкой воды в облаках приходится на восходящие потоки, а какая – на кристаллы льда, пишут исследователи.
Исследователи сообщают, что частично открытие было случайным: из-за ограничений на поездки, наложенных глобальной пандемией, они оставили свои системы мониторинга на месте еще на два года, что позволило им учитывать дополнительные факторы, такие как дрейфующий дым от лесных пожаров из Австралии в 2019/2020 гг.