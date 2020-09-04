Обманчивый рай островов Баунти

Услышав об архипелаге Баунти, вероятно, каждый, кто хоть раз видел рекламу одноименных шоколадных батончиков, представит себе райские острова с песчаным пляжем и пальмами. Однако в действительности этот архипелаг, расположенный к юго-востоку от Новой Зеландии, сильно отличается от тропических островов.

Архипелаг относится к умеренному климатическому поясу: здесь всегда холодно и ветрено. Август — самый холодный месяц, ведь температура на островах не превышает +5,5 °C. Теплее всего бывает в январе–феврале, когда температура может достигать +11 °C. К тому же, здесь часты штормы и встречаются плавучие льды.

На Баунти не обнаружишь тропических животных, зато это место является домом для тюленей и многих морских птиц, среди которых большие хохлатые пингвины и альбатросы Сальвина. Из-за этого в 19 веке Баунти был популярен среди охотников. Сегодня же острова с их обитателями включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находятся под охраной. Кроме животных, на архипелаге никто не живет. Разве что время от времени на острова приезжают участники научных экспедиций.

Любопытно, что на самом же деле большинство рекламных роликов шоколадок «Баунти» сняты на острове Самуи в Таиланде.

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