Обнаружен необычный метод борьбы с кофейной ржавчиной

Интересно, что помимо ржавчины, на кофейных листьях присутствует еще один грибок, Akanthomyces lecanii. Он является сверхпаразитом, живя за счет H. vastatrix. Исследователи решили установить, что именно привлекает улиток: ржавчина, сверхпаразит или все вместе. Они собрали образцы листьев с разной концентрацией этих организмов и заметили, что улитки отдают предпочтение ржавчине, насыщенной дополнительным паразитом.

Тем не менее, использовать моллюсков для борьбы со ржавчиной все же не получится: азиатские улитки в остальных частях планеты становятся инвазивным видом, наносящим большой вред другим сельскохозяйственным культурам. Кроме того, еще не установлено, остаются ли паразитирующие грибки в экскрементах улиток — если это так, то заражение листа начнется снова.

Узнайте, насколько улитки могут быть опасны для природы.