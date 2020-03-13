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Природа

Обнаружен необычный метод борьбы с кофейной ржавчиной

Анастасия Баринова
13 марта 2020
Bradybaena_similaris_(14528589874).jpg
Фото: Wikimedia Commons
Но все последствия еще не изучены.

Кофейная ржавчина — серьезная проблема для фермеров. У зараженного растения листья при легком надломе выделяют коричневый порошок, похожий на продукт окисления металла. Причиной является грибок Hemileia vastatrix: он меняет цвет листа от ярко-зеленого до коричневато-желтого, и со временем дерево теряет и листья, и способность плодоносить.

Эффективного способа борьбы так и не найдено. Биологи пытаются выводить гибридные сорта кофе, устойчивые к грибку. А недавно ученые из Мичиганского университета нашли естественного врага ржавчины: оказалось, что азиатские улитки Bradybaena Similaris с удовольствием ею питаются. За 24 часа этот брюхоногий моллюск подотряда стебельчатоглазые (Stylommatophora) очищает зараженный лист на 30%.

Интересно, что помимо ржавчины, на кофейных листьях присутствует еще один грибок, Akanthomyces lecanii. Он является сверхпаразитом, живя за счет H. vastatrix. Исследователи решили установить, что именно привлекает улиток: ржавчина, сверхпаразит или все вместе. Они собрали образцы листьев с разной концентрацией этих организмов и заметили, что улитки отдают предпочтение ржавчине, насыщенной дополнительным паразитом.

Тем не менее, использовать моллюсков для борьбы со ржавчиной все же не получится: азиатские улитки в остальных частях планеты становятся инвазивным видом, наносящим большой вред другим сельскохозяйственным культурам. Кроме того, еще не установлено, остаются ли паразитирующие грибки в экскрементах улиток — если это так, то заражение листа начнется снова.

Узнайте, насколько улитки могут быть опасны для природы.