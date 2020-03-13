Обнаружен необычный метод борьбы с кофейной ржавчиной

Кофейная ржавчина — серьезная проблема для фермеров. У зараженного растения листья при легком надломе выделяют коричневый порошок, похожий на продукт окисления металла. Причиной является грибок Hemileia vastatrix: он меняет цвет листа от ярко-зеленого до коричневато-желтого, и со временем дерево теряет и листья, и способность плодоносить.
Эффективного способа борьбы так и не найдено. Биологи пытаются выводить гибридные сорта кофе, устойчивые к грибку. А недавно ученые из Мичиганского университета нашли естественного врага ржавчины: оказалось, что азиатские улитки Bradybaena Similaris с удовольствием ею питаются. За 24 часа этот брюхоногий моллюск подотряда стебельчатоглазые (Stylommatophora) очищает зараженный лист на 30%.
A potential solution to one of the biggest threats of #coffee production has been found in the bright orange excrement of the Asian #trampsnail. It turns out that the #invasive snail species is a greedy consumer of coffee leaf rust #pests https://t.co/WVSyi0LrkR— INVAS Biosecurity (@INVASBio) March 12, 2020
Интересно, что помимо ржавчины, на кофейных листьях присутствует еще один грибок, Akanthomyces lecanii. Он является сверхпаразитом, живя за счет H. vastatrix. Исследователи решили установить, что именно привлекает улиток: ржавчина, сверхпаразит или все вместе. Они собрали образцы листьев с разной концентрацией этих организмов и заметили, что улитки отдают предпочтение ржавчине, насыщенной дополнительным паразитом.
Тем не менее, использовать моллюсков для борьбы со ржавчиной все же не получится: азиатские улитки в остальных частях планеты становятся инвазивным видом, наносящим большой вред другим сельскохозяйственным культурам. Кроме того, еще не установлено, остаются ли паразитирующие грибки в экскрементах улиток — если это так, то заражение листа начнется снова.
Узнайте, насколько улитки могут быть опасны для природы.