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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Природа

Обнаружен новый экотип косаток, которые охотятся по-крупному

National Geographic Россия
07 октября 2021
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Фото: Selena Rivera
Они обитают у западного побережья США.

У западного побережья США обнаружили новый тип косаток, которые охотятся на крупных морских млекопитающих, включая детенышей серых китов (Eschrichtius robustus), морских слонов и дельфинов. Ученые отделили от прочих косаток Orcinus orca популяцию из 150 особей, которых пока называют «транзитными косатками внешнего побережья».

Для выявления и каталогизации новых косаток ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и других организаций проанализировали более 100 тысяч изображений, сделанных у западного побережья Канады и США с 2006 по 2019 год. Большинство новых косаток были замечены в прибрежных водах между Орегоном и центральной Калифорнией.

Ведущий автор исследования Джош Макиннес объяснил, что новый тип косаток отличается от обычных средой обитания и пищевыми привычками. Эти транзитные косатки охотятся на детенышей серых китов, морских слонов и дельфинов, в то время как обычные транзитные (или плотоядные) косатки предпочитают более мелких млекопитающих, таких как морские тюлени и морские свиньи. Также традиционно выделяют рыбоядных косаток, которые обитают в основном в прибрежных водах северо-восточной части Тихого океана. 

Макиннес отмечает, что у этого типа косаток также присутствует уникальный вокальный диалект с высокой тональностью, отличный от других косаток, обитающих в прибрежных водах Тихоокеанского Северо-Запада.

Ученые также рассказали об особенностях охоты косаток на крупных морских млекопитающих. Они собираются в подводном каньоне Монтерей у побережья Калифорнии, особенно в апреле и мае, чтобы устроить засаду на серых китов. Косатки по очереди гоняются за серыми китами, чтобы вымотать детенышей. Они стараются отделить потомство от взрослых особей и неоднократно таранят юных китов, чтобы одолеть их.

В случае успеха косатки часто кормятся детенышем до двух дней, а останки достаются организмам на морском дне. Если серых китов в районе нет, косатки преимущественно охотятся на морских львов – сивучей, которые могут весить до 400 кг и способны дать отпор врагам.

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Косатки обитают во всех океанах мира в самых разных морских экосистемах, от Арктики и Антарктики до тропических морей; их нет только в Балтийском и Черном морях, а также в некоторых районах Северного Ледовитого океана.

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