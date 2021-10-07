Обнаружен новый экотип косаток, которые охотятся по-крупному

У западного побережья США обнаружили новый тип косаток, которые охотятся на крупных морских млекопитающих, включая детенышей серых китов (Eschrichtius robustus), морских слонов и дельфинов. Ученые отделили от прочих косаток Orcinus orca популяцию из 150 особей, которых пока называют «транзитными косатками внешнего побережья».

Для выявления и каталогизации новых косаток ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и других организаций проанализировали более 100 тысяч изображений, сделанных у западного побережья Канады и США с 2006 по 2019 год. Большинство новых косаток были замечены в прибрежных водах между Орегоном и центральной Калифорнией.

Ведущий автор исследования Джош Макиннес объяснил, что новый тип косаток отличается от обычных средой обитания и пищевыми привычками. Эти транзитные косатки охотятся на детенышей серых китов, морских слонов и дельфинов, в то время как обычные транзитные (или плотоядные) косатки предпочитают более мелких млекопитающих, таких как морские тюлени и морские свиньи. Также традиционно выделяют рыбоядных косаток, которые обитают в основном в прибрежных водах северо-восточной части Тихого океана.

Макиннес отмечает, что у этого типа косаток также присутствует уникальный вокальный диалект с высокой тональностью, отличный от других косаток, обитающих в прибрежных водах Тихоокеанского Северо-Запада.