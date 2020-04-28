Обнаружен новый вид самой причудливой черепахи на свете

Мата-мата, мата мата, или просто бахромчатая черепаха (Chelus fimbriata) — это пресноводная черепаха, которая широко распространена в Южной Америке. Увидев мату мату, вы ни с кем ее не перепутаете, будьте уверены: эта рептилия отличается весьма запоминающейся внешностью. У нее крайне длинная шея, украшенная многочисленными кожистыми выростами, уплощенную голову венчает мягкий и длинный нос-хоботок, а карапакс (спинной щит панциря) имеет зубчатые края и бугрится конусовидными выступами. Неудивительно, что в воде (да и на суше) черепаха маскируется настолько хорошо, что ее можно спутать с замшелым бревном или поросшим водорослями камнем.

Бахромчатая черепаха относится к семейству змеиношеих черепах и является представительницей рода Chelus. Этот род считался монотипичным — потому что единственным известным его представителем и являлась мата мата. Однако сейчас ученые открыли новый вид этих необычных рептилий.