Обнаружен новый вид самой причудливой черепахи на свете
Мата-мата, мата мата, или просто бахромчатая черепаха (Chelus fimbriata) — это пресноводная черепаха, которая широко распространена в Южной Америке. Увидев мату мату, вы ни с кем ее не перепутаете, будьте уверены: эта рептилия отличается весьма запоминающейся внешностью. У нее крайне длинная шея, украшенная многочисленными кожистыми выростами, уплощенную голову венчает мягкий и длинный нос-хоботок, а карапакс (спинной щит панциря) имеет зубчатые края и бугрится конусовидными выступами. Неудивительно, что в воде (да и на суше) черепаха маскируется настолько хорошо, что ее можно спутать с замшелым бревном или поросшим водорослями камнем.
Бахромчатая черепаха относится к семейству змеиношеих черепах и является представительницей рода Chelus. Этот род считался монотипичным — потому что единственным известным его представителем и являлась мата мата. Однако сейчас ученые открыли новый вид этих необычных рептилий.
Несмотря на широкую известность и популярность бахромчатых черепах в качестве питомцев, об их генетике и эволюционной изменчивости нам известно было мало. Ученые заметили, что внешность этих рептилий, обитающих в бассейне Амазонки, отличается от внешности тех особей, которые встречаются в бассейне реки Ориноко. Используя 75 образцов ДНК, они провели Молекулярно-генетический и морфологический анализы, которые выявили существование двух различных генетически глубоко расходящихся эволюционных линий черепах рода Chelus, которые разделились в позднем миоцене (приблизительно 12,7 миллиона лет назад).
Новому виду этих рептилий дали имя Chelus orinocensis. Прдеставители вида обитают в бассейнах Ориноко и Рио-Негро, тогда как вид, известный как Chelus fimbriata, ограничен исключительно бассейном Амазонки. Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.
Разделение черепах, ранее считавшихся одним видом, на две разных линии требует переоценки охранного статуса этих рептилий.
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