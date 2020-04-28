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Природа

Обнаружен новый вид самой причудливой черепахи на свете

Анастасия Крутикова
28 апреля 2020
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Chelus fimbriata
Фото: Per Se / Flickr
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Chelus fimbriata
Фото: Charles Peterson /Flickr
Открытие совершила команда герпетологов из разных стран.

Мата-мата, мата мата, или просто бахромчатая черепаха (Chelus fimbriata) — это пресноводная черепаха, которая широко распространена в Южной Америке. Увидев мату мату, вы ни с кем ее не перепутаете, будьте уверены: эта рептилия отличается весьма запоминающейся внешностью. У нее крайне длинная шея, украшенная многочисленными кожистыми выростами, уплощенную голову венчает мягкий и длинный нос-хоботок, а карапакс (спинной щит панциря) имеет зубчатые края и бугрится конусовидными выступами. Неудивительно, что в воде (да и на суше) черепаха маскируется настолько хорошо, что ее можно спутать с замшелым бревном или поросшим водорослями камнем.  

Бахромчатая черепаха относится к семейству змеиношеих черепах и является представительницей рода Chelus. Этот род считался монотипичным — потому что единственным известным его представителем и являлась мата мата. Однако сейчас ученые открыли новый вид этих необычных рептилий. 

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Animalia nova sive species novae testudinum et ranarum :Monachii :F.S. Hbschmanni,1824
Фото: Biodiversity Heritage Library / Flickr
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D. Johann David Schöpfs königl. Preuss. hofraths ... Naturgeschichte der Schildkröten :Erlangen :Bey Johann Jakob Palm,1792[-1801].
Фото: Biodiversity Heritage Library / Flickr

Несмотря на широкую известность и популярность бахромчатых черепах в качестве питомцев, об их генетике и эволюционной изменчивости нам известно было мало. Ученые заметили, что внешность этих рептилий, обитающих в бассейне Амазонки, отличается от внешности тех особей, которые встречаются в бассейне реки Ориноко. Используя 75 образцов ДНК, они провели Молекулярно-генетический и морфологический анализы, которые выявили существование двух различных генетически глубоко расходящихся эволюционных линий черепах рода Chelus, которые разделились в позднем миоцене (приблизительно 12,7 миллиона лет назад). 

Новому виду этих рептилий дали имя Chelus orinocensis. Прдеставители вида обитают в бассейнах Ориноко и Рио-Негро, тогда как вид, известный как Chelus fimbriata, ограничен исключительно бассейном Амазонки. Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

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Разделение черепах, ранее считавшихся одним видом, на две разных линии требует переоценки охранного статуса этих рептилий. 

«На сегодняшний день этот вид не был признан исчезающим из-за его широкого распространения. Однако наши результаты показывают, что из-за разделения на два вида размер популяции каждого вида меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, каждый год тысячи этих причудливых рептилий задействованы в незаконной торговле и конфисковываются властями. Мы должны защитить этих удивительных животных, пока не стало слишком поздно », — добавляет ведущий автор исследования, профессор Марио Варгас-Рамирес.

Посмотрите, как гнездятся тысячи морских черепах.

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